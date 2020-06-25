端午節最浪漫早餐 白河蓮田野餐邊賞蓮

端午節連假今展開，台南市政府白河區公所今早在白河蓮花公園辦理蓮田邊的早餐，現場提供參與民眾蓮子創意餐點，可在蓮田邊欣賞田園美景邊野餐，浪漫愜意令人羨慕不已。

這項浪漫活動是白河蓮花季系列活動之一，日前250個名額全秒殺，參與者今起個大早賞蓮，一邊吃著蓮鄉的特色早餐蓮子米糕、三明治、清炒帶殼蓮子、蓮子果凍等，一邊欣賞花景，享受難得浪漫悠閒，現場附贈的野餐墊圖樣，特地使用蓮花節攝影比賽得獎作品所印製，非常別出心裁。

白河區公所在現場也安排「節能減碳、蓮鄉風情健康促進活動」 (健走活動)，從白河蓮花公園出發，路線約6公里，經過林初埤木棉花道、玉豐綠色隧道與蓮鄉自行車道。

台南市長黃偉哲、白河區長蕭福清、台南市議員蔡育輝、沈家鳳等人，一早都到場為活動鳴槍，為來自全國各地約800位的健走民眾加油打氣，沿途可欣賞自然景致及農村生態，讓參與活動民眾藉由健走，享受慢活的城鄉生活。

黃偉哲表示，隨著國內疫情趨緩及解封，民眾可以比較放心進行旅遊活動，大家繞著優美蓮田秘境健走時又可邊欣賞蓮花，對平日忙錄的身心造成壓力是非常有療癒的運動，也可以增加免疫力。趁著端午連假，可以串聯台南各地景點來一趟闔家出遊小旅行。