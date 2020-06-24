爭取「大南方計畫」34億經費 黃偉哲：翻轉溪北關鍵

落實總統蔡英文連任前提出「大南方計畫」支票，行政院政務委員張景森等人今下午視察台南鹽水歷史街區等，台南市長黃偉哲提出34億元等多項建設，希望中央早日拍定。

為爭取中央大南方計畫，台南市政府這次提出「全糖聚落‧溪北共好」計畫，向中央爭取34億補助，黃偉哲下午陪同張景森率領等中央部會團隊視察，走訪岸內糖廠影視基地、鹽水歷史街區、鹽水車站等，展現市府發展溪北地區決心。

黃偉哲說，這將是未來翻轉台南溪北關鍵，讓市府有機會把握溪北發展契機，並以糖業元素為基礎，賦予文化新生命，促進相關產業發展。

張景森表示，台南市政府提出一個國家級的願景跟計畫，串連台糖鐵路動線，將帶動溪北地區發展成為非常棒交通旅遊圈，吸引觀光、文化、旅遊、電影等重量級的投資，未來中央各部會與地方政府將全力以赴共同打拼把這個計畫做好。

台南市政府表示，這次市府提案的「全糖聚落‧溪北共好」計畫，預計向中央爭取34億6050萬元經費，投入鹽水、新營、後壁地區建設發展，以聚落共生、在地共好出發，將文創精神與藝術氛圍植入溪北生活圈帶動產業發展，實質促進台南溪北居住品質、觀光產業及藝文發展。

這項計畫橫跨8個局處共7個子計畫，範圍涵括影視發展、文化振興、居住環境、水域整建、交通建設等，例如岸內糖廠影視基地發展計畫、月之美術館計畫、鹽水宜居城鎮升級計畫、新營綠帶地景旅遊計畫、溪北糖鐵文化路逕振興計畫等，全案仍待中央最後核定。