關廟祖孫三代4人命喪火窟 台南增列平房配撥住警器

台南市關廟區四維街一處磚造平房昨天凌晨近3時傳出大火，警消人員約40分鐘後將火勢撲滅，搜索火場時在屋內找到林姓屋主祖孫三代4人不幸命喪火窟，妻子及大姨子2人受傷住院。消防局已向財政稅務局索取平房式住宅清冊，並將平房式住宅納入住警器補助對象，協請里長針對木造平房優先協助安裝住警器。

消防局統計，107年度火災案件數約3600件，108年度2200多件；今年1至5月近1000件，其中2件住宅火災共造成2人喪生，住家皆無安裝住宅用火災警報器；另外6件住宅火災，住家已安裝住警器，住警器偵測到濃煙並發出尖銳警報聲響，共幫助9位民眾及早發現火災，順利逃生。

火災預防科指出，平房式住宅屬於燃燒快速建築物，為預防平房式住宅火災造成重大傷亡，該局已向財政稅務局索取平房式住宅清冊，並將平房式住宅納入住警器補助對象，協請里長針對木造平房優先協助安裝住警器。同時，通報各大隊分隊加強防火宣導，以使住警器設置更深入各里弱勢家庭，降低火災傷亡。

火災預防科表示，現在針對高風險族群(低收入戶、獨居長者、身心障礙者等弱勢族群的居住處所)作補助，凡具有上述身分及居住平房式住宅的朋友，可免費補助住警器，請持身分證或其他證明文件，至所在消防分隊申請配發。

火災預防科強調，鑑於關廟區磚造平房火警，希望將平房式住宅，或未達低收入戶的邊緣戶都能納入配撥對象，並協請第一線里長評估有此需求用戶，免費補助住警器。另7月份起，將結合各區公所與各里里長配發住警器給各補助對象，每戶以1顆為限，今年度總計2萬6500顆住警器，額度用完為止。