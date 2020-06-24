教保員情緒失控拉女童頭髮 嘉縣教育處：不改善開罰

某私立幼兒園本月20日有名曾姓女教保員疑情緒不穩，無故拉扯張姓6歲女童頭髮，致女童向後倒地跌倒受傷，心靈受創不願到幼兒園上課，監視器影片曝光，曾女確有拉扯女童頭髮行為，目前曾女已被停職，嘉義縣教育處今前往幼兒園察看情況，要求幼兒園限期改善。

園方坦承，曾姓女教保員任職13年，平時花費很多心力照顧張姓女童，事發當天上午幼兒園舉辦端午節活動，午休時教保員與學童都已非常疲憊，曾女看到女童在教室走動，誤以為女童不睡覺，一時情緒失控才拉了女童頭髮，雖已多次向張姓家長道歉，但皆無法達成和解，對家長提告表示尊重，後續將負起一切責任。

女童家長向園方詢問事情真相並要求提供監視器畫面，一開始園方供稱監視器密碼不見不願提供，曾姓教保員則表示，當時她是要催促女童趕快上床睡覺，一時動作太大，才拉到女童頭髮，直到畫面曝光，張姓家長生氣將監視器畫面及事情經過放到地方臉書社團，並以傷害罪提告。

教育處表示，經現場實際了解，曾女確有管教不當情況，針對幼兒園依「幼兒教育及照顧法」第51條第2款規定，限期幼兒園完成改善，屆期仍未改善，將公布負責人姓名及機構名稱，處新臺幣3千元以上3萬元以下罰鍰，並可按次處罰。

曾姓教保員部分則先做評估，如有情節重大至不適任情形，將向上通報，曾女從此不得擔任教保員，另嘉義縣社會局也將針對兒少權法第49條規定，調查曾女是否有虐童情況，可處6萬元以上30萬元以下罰鍰。