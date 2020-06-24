端午節過後台南仁德歸仁1578戶將停水7.5小時
端午節過後，台南市歸仁與仁德區共1578戶，6月30日將停水7.5小時，水公司表示，請用戶注意，提前儲水備用。
台水公司六區處表示，為提升台南市歸仁區新開發之工業區及其他特定區供水量足質穩，規劃於高鐵台南車站特定區興建5000立方公尺配水池，並將自109年6月30日上午9時起至下午16時30分止，於歸仁區中正南路一段進行管徑900公釐管線斷管連接工程，預計將停水7.5小時，停水範圍為歸仁區大潭里、武東里、沙崙里等1578戶，以及仁德區中洲里、上崙里等2戶，籲請用戶提前儲水備用，停水期間應關閉電動抽水機電源，慎防火警。
停水區域影響範圍包括:
1.歸仁區南157線以西
2.國道一號以東
3.86快速道路以南
4.二仁溪以北
台南市歸仁區：大潭里、武東里、沙崙里(部分)。
台南市仁德區：中洲里(小部分)、上崙里(小部分)。
水公司提醒，停水區域屬地勢較低地區，停水初期管線中尚有自來水，俟流盡即呈無水狀態，有水時安心使用，請勿恐慌進線詢問。停水期間，勿將接用水龍頭的橡皮管浸入容器水中，以免發生虹吸作用而汙染飲用水。復水初期水質可能較為混濁，請用戶暫勿取用，俟水清後再進水。有關停水相關訊息可撥打免付費客服專線1910，或上台水網站查詢。
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