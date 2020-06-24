台南網寮溪污染全台居冠 市府：已逐步改善

時代力量台南黨部及立委陳椒華今天批評，台南網寮橋河川污染指數位居九大污染測站之冠，促市府提高污水接管率、嚴查工業和畜牧廢水；市府表示，河川整治管制，已逐步改善。

陳椒華認為台南環境污染未有效改善，空氣、水質、廢棄物、土壤都超過涵容能力，不應再用大開發思維解編農地，劃設工業區，大幅擴張城鄉發展區。

時代力量台南黨部執行長蔡郁芝指出，全台9個最髒河川測站中，4個在台南，數量最多，台南網寮橋河川污染指數更位居九大污染測站之冠，雖說台南河川污染問題由來已久，但希望市府開誠布公，正視污染現況，中央地方共謀解決之道。

陳椒華則反對曾文水庫越域引水的調度，她說，水庫集水區土地使用指導原則，對水源區開發案僅規範廢水處理符合標準即可排放，將有污染飲用水之虞。

台南市政府發布新聞稿說明，環保署河川水質資訊顯示，台南急水溪嚴重污染長度比例，由民國100年的19.1%降至108年的14.6%，二仁溪也由100年的24%降至108年的17.1%。

市府環保局人員說，台南河川水質逐漸改善，雖未能一舉脫離嚴重污染的惡名，但市府管制已略顯成效。台南網寮橋河川污染指數居九大污染測站之冠，應只是暫時狀態，主因是三爺溪網寮橋工程施工，才造成水中懸浮微粒濃度上升，水質檢測污染指數飆高。