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影／雲林漁會攜企業放流50萬魚苗 復育漁業資源

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
雲林台西國小20多位師生今天至四湖鄉萡子寮漁港放流魚苗，共放流四絲馬鮁、黃鱲鰺及黃錫鯛等50萬尾魚苗。記者陳苡葳／翻攝
雲林台西國小20多位師生今天至四湖鄉萡子寮漁港放流魚苗，共放流四絲馬鮁、黃鱲鰺及黃錫鯛等50萬尾魚苗。記者陳苡葳／翻攝

雲林區漁會為復育沿海漁業資源，今天與台塑企業帶領台西國小20多位師生，至四湖鄉萡子寮漁港放流魚苗，共放流四絲馬鮁、黃鱲鰺及黃錫鯛等，近50萬尾魚苗。

「如果小魚被大魚吃掉怎麼辦？」學童擔心的問，老師藉機教育孩子「海洋生態也有有食物鏈呀！魚苗進入大海，生態系才能生生不息。」

大家小心翼翼從桶子裡倒出魚苗，一尾尾小魚翻動身體，展現極強生命力，一溜煙滑進大海裡悠游。「Bye bye了小魚！」看見小魚展開新生命，小朋友臉上難掩失落，但也習得生命教育的箇中道理。

台塑企業表示，魚苗放流活動自2008年開始舉辦，13年來累積超過557萬尾魚苗，除希望投入海洋復育工作，也期透過寓教於樂方式，帶領學童親近海洋，體悟保育觀念的重要。

雲林區漁會指出，四絲馬鮁就是大家所知的午仔魚，是雲林沿海珍貴魚種，魚苗在此放流是最合適的地點。也有漁民表示，早年極少捕獲大體型的午仔魚，經放流復育後，近年漁獲量明顯成長1至2成。

漁民 強生

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