陳時中受贈的超音波巡迴醫療車 今「解封」啟航到偏鄉

衛福部臺南醫院及新化分院「中西醫攜手合作」，將「超音波巡迴醫療車」開進台南左鎮，提升偏鄉巡迴醫療機動性。

醫療車在左鎮區睦光里、岡林里及榮和里，配合中醫巡迴醫療站，提供中醫看診、腹部超音波掃描、C型肝炎抽血檢驗、大腸直腸癌篩檢、疾病衛教及診治進行全方位預防醫療服務，共服務95人次，包括中醫診療與針灸38人、C型肝炎篩檢16人、大腸直腸癌篩檢10人、超音波檢查31人，山區民眾不需舟車勞頓，可就近至車上完成檢查，節省至醫院等候時間，實在是足感心啦！

左鎮區長李燿州表示，市長黃偉哲對偏鄉民眾的醫療極為關心，感謝臺南醫院提供定點中醫看診服務，新化分院巡迴醫療車提供超音波檢查，服務更是到位，也期望巡迴車能夠定點來左鎮，讓服務高齡及行不便之鄉民不用周車勞頓就可以有「醫療在地化」的服務。

臺南醫院楊延光院長表示，感謝國際扶輪社及健保署南區業務組林純美組長協助下，促成健保有愛、擁抱偏鄉、國際扶輪、行善天下、巡迴醫療（車），今年1月8日受贈，衛福部長陳時中及健保署長李伯璋還親自到場，受到新冠肺炎疫情影響，配合中央疫情指揮中心逐步解封，今日開始啟程守護偏鄉。

新化分院張耀仁分院長表示，東台南區域地廣人口離散，醫療資源分佈不均，區域內老人比例偏高，潛在許多弱勢、無能力可外出看病之個案，行動醫療車支援大眾運輸不足的偏遠地區，新化分院可以提供到點服務，除東臺南左鎮及山上地區民眾受益外，巡迴駐點醫療服務更可延伸到南化區，深入偏鄉各里辦公室及社區關懷據點，提升偏鄉巡迴醫療機動性，為當地民眾的健康把關！