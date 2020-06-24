斗南公所募善款、物資助弱勢 縣府加送實物銀行點數

「五月五，慶端午」，雲林縣斗南鎮公所「為弱勢加點愛」，向社會各界募集12萬元善款及白米、關廟麵、端午福袋等物資送給500戶弱勢家庭，另斗南大潤發賣場也響應捐贈福袋予斗南區實物銀行，縣府更加碼送兌換卡10至30點點數，鼓勵家戶多外出，至超市領取需要的物資。

斗南鎮長沈暉勛說，此次蓮華精舍濟公活佛功德會捐贈12萬元，及100包白米、12袋關廟麵，照顧斗南鎮低收、中低收、低收老人及兒少等家戶。大潤發賣場也準備60份裝有粽子、四神湯、生活用品及冷飲冰品的端午福袋給斗南區實物銀行家戶。

社會處長林文志表示，斗南區實物銀行超市今年3月27日開辦，目前服務56戶斗南、大埤及古坑等地家戶，每戶會依人口數多寡，分別發放藍色、紫色或紅色點數卡，並依此發放100至300點數，響應端午節，即日起加碼送10至30點數給各家戶，鼓勵持卡人多外出至超市，領取需要的物資。

社會處表示，實物銀行超市兌換物品期限，自核卡日起6個月內有效，持卡民眾可依本卡點數兌換所需物品。物資發放則按月發放1次，發放最長期限為6個月，項目以一般食品、生活用品及奶粉、尿布、衛生用品等特殊用品為主。