端午連假台86快速公路 台南藍晒圖、水交社交通疏導

新冠疫情解封後，首次的端年節連續假期，自6月25日至28日，為期4天，可望吸引大批人車返鄉出遊，台南市歸仁警分局推出台86線快速公路及國道3號關廟交流道現勘相關疏導措施及替代道路路線，第六警分局也針對藍晒圖文創園區、水交社文化園區等觀光景點及易壅擠的台17線聯外道路，提前部署警力，避免遊客因塞車而壞了出遊好興致。

針對端午連假台86線快速公路東行往國道3號交通流量大，歸仁分局將實施交通管制措施及啟動替代道路機制，提醒用路人民眾提早改道，相關替代道路如下：

一、台86線快速公路往國道3號關廟交流道：(一)下歸仁交流道沿台86側車道右轉關廟區中山路左轉南雄路上關廟交流道。(二)下大潭交流道，由台39線接台20線進入國道3號新化系統交流道或直行歸仁區中正南路由市道182線接台19甲線進入國道3號關廟交流道。

二、台南市東區裕農路欲上國道3號除利用關廟交流道外，也可直行仁德區太子路-歸仁區和順路-左轉台39線-右轉台20線-接國道3號新化系統交流道或由關廟區保順路左轉接台19甲線進入國道3號新化系統交流道。

三、端午節連續假期期間，歸仁分局每日8時至12時封閉台86線快速公路橋下迴轉道出入口，交通管制措施如下：

(一) 市道182線東行至台86線橋下走迴轉道往國道3號關廟交流道車輛，直行歸仁區市道182線→台19甲線→國道3號關廟交流道。

(二) 台86線快速公路東行下歸仁匝道利用側車道直行往國道3號關廟交流道車輛，因側車道管制，一律右轉市道182線接關廟區南雄路(台19甲線)再左轉往國道3號關廟交流道。

此外，台南市警六分局也依地區特性及道路交通流量，規畫機動交通疏導勤務，

一、6月24日至28日，規畫「台86快速道路台南端與濱南路口」、「健康與中華西路口」、「中華西與中華南路口」、「中華西與新平路口」、「健康與西門路」、「大同與國民路口」及「中華南與永成成路口」等7處聯外道路交通崗，加強指揮疏導。