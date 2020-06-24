端午連假台86快速公路 台南藍晒圖、水交社交通疏導
新冠疫情解封後，首次的端年節連續假期，自6月25日至28日，為期4天，可望吸引大批人車返鄉出遊，台南市歸仁警分局推出台86線快速公路及國道3號關廟交流道現勘相關疏導措施及替代道路路線，第六警分局也針對藍晒圖文創園區、水交社文化園區等觀光景點及易壅擠的台17線聯外道路，提前部署警力，避免遊客因塞車而壞了出遊好興致。
針對端午連假台86線快速公路東行往國道3號交通流量大，歸仁分局將實施交通管制措施及啟動替代道路機制，提醒用路人民眾提早改道，相關替代道路如下：
一、台86線快速公路往國道3號關廟交流道：(一)下歸仁交流道沿台86側車道右轉關廟區中山路左轉南雄路上關廟交流道。(二)下大潭交流道，由台39線接台20線進入國道3號新化系統交流道或直行歸仁區中正南路由市道182線接台19甲線進入國道3號關廟交流道。
二、台南市東區裕農路欲上國道3號除利用關廟交流道外，也可直行仁德區太子路-歸仁區和順路-左轉台39線-右轉台20線-接國道3號新化系統交流道或由關廟區保順路左轉接台19甲線進入國道3號新化系統交流道。
三、端午節連續假期期間，歸仁分局每日8時至12時封閉台86線快速公路橋下迴轉道出入口，交通管制措施如下：
(一) 市道182線東行至台86線橋下走迴轉道往國道3號關廟交流道車輛，直行歸仁區市道182線→台19甲線→國道3號關廟交流道。
(二) 台86線快速公路東行下歸仁匝道利用側車道直行往國道3號關廟交流道車輛，因側車道管制，一律右轉市道182線接關廟區南雄路(台19甲線)再左轉往國道3號關廟交流道。
此外，台南市警六分局也依地區特性及道路交通流量，規畫機動交通疏導勤務，
一、6月24日至28日，規畫「台86快速道路台南端與濱南路口」、「健康與中華西路口」、「中華西與中華南路口」、「中華西與新平路口」、「健康與西門路」、「大同與國民路口」及「中華南與永成成路口」等7處聯外道路交通崗，加強指揮疏導。
二、轄區「藍晒圖文創園區」，緊鄰西門商圈，預估將湧入大量遊客，6月24日至28日規畫交通崗，加強疏導。外縣市遊客如搭乘台鐵，可轉乘台南市公車1號、2號、5號、18號或興南客運各線公車，在新光三越新天地站下車（藍晒圖文創園區門口）；如自行開車前往，可至鄰近大億麗緻酒店、新光三越百貨公司西門店及嘟嘟房，付費停車。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言