一日生活圈當道 結合科技攻略雲林玩樂熱點

推展一日生活圈，雲林縣政府跨域整合數位行銷，輔導斗六火車站周邊店家、太平老街商圈、虎尾魅力商圈及古坑商圈四大場域店家，打造在地品牌「雲林一百選」。縣長張麗善表示，此計畫獲經濟部支持，為地方傳統產業注入智慧科技應用量能，形塑品牌形象、提升競爭力，期吸引國人或外國客漫遊雲林，品味道地滋味。

張麗善表示，今天合作發表會特別選在虎尾布袋戲館，用意期透過雲林高鐵站的交通優勢，打開訪客的一日生活圈，從虎尾擴展漫遊路線，走訪雲林地方特色產業。

計畫處長李明岳指出，此計畫精選100家店，經團隊諮詢輔導後，重塑商品定位並翻新，使其更具銷售力及話題性。如古坑維野納複合式餐飲，將店內牛奶鍋、咖啡鍋等口味餐點，調整為「咖啡拿鐵鍋」，透過新吃法讓顧客味蕾口感層次多變；近年不斷創新的斗南玉山碾米廠，經輔導後，也從米類食品，跨域研發生活用品，與常民生活產生新連結。

李明岳表示，縣府為翻轉城鄉差距，以年輕化手法，拍攝製作5支雲林旅遊攻略，並架構官方網站，讓消費者輕鬆掌握吃喝玩樂訊息，並首度將數位票券轉型，建置電子商務平台，整合店家行銷、票券及多元支付功能，創造新消費模式。

張麗善指出，雲林縣自有品牌「雲林良品」已為地方農特產品打下穩固基礎，此次一日生活圈計畫獲經濟部工業局支持，結合智慧生活應用，並導入行銷導客科技，輔導商圈店家品牌，透過活化、扶植，讓特色產業不但在地方被看見，也在科技世界裡無所不在。