嘉市北園國小融合教育 身障生與一般生畫上百幅拼貼畫

嘉義市北園國小推融合藝術課程，讓身障生與一般生一同上課，不再侷限特教班，還到文雅國小、蘭潭國中美術班、嘉義女中及嘉義大學教育系，與各級學校學生一起上課，合力畫出一百多幅書法拼貼藝術畫作，許多一般生原本排斥身障者，透過課程成了朋友，今天開聯合畫展感動許多人。

畫展即日起到7月12日在228紀念館展出，市長黃敏惠今天到場欣賞，北園國小4年級天使班學生林祺叡患有重度腦性麻痺，主動向黃敏惠介紹他的畫作，他用書法寫出孝道兩字，將字拆開後，再與其他顏色的貼紙，貼出一朵小花。

林說，很開心能跟普通班的學生一起學習，希望大家喜歡他的畫作。黃聽了直呼「很感動」。

北園國小輔導主任蘇念慈說，校方推融合教育長達10年，原本都是讓一般生與身障者共同學舞，但今年特教班的孩子行動較不便，改成書法，孩子無法握住毛筆，還以烤肉刷寫書法，最後再將色彩繽紛的貼紙，做成拼貼畫作。

蘇念慈坦言，起初推動融合教育不容易，因為一般生對身障生不了解，例如將座位排在一起時，一般生會排斥，老師們也不強迫，不責怪一般生，就幫他換位置，但上了多節課後，彼此逐漸認識，一般生還會幫身障生拿剪刀和貼紙等。

去年開始，北園國小開始走入嘉義縣偏鄉，讓特教生與其他學校孩子互動，今年更進一步與各級學校一起融合。校長吳長頴表示，擴大學生的生活經驗，透過藝術課程的融合歷程看到最美的校園風景。

蘭潭國中學生童裕仁說，原本害怕和排斥身心障礙人士，後來發現其實天使寶貝們很可愛，「不必再害怕和排斥」，學生簡千綺說，每個小天使看起來都和我們一樣，將來會盡力去幫助這群弱勢的族群。