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關懷弱勢 台南旅北企業家捐110萬元助家扶兒

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
立委賴惠員（左一）牽線，台南旅北企業家蘇俊忠（中）共捐110萬元給台南市兩個家扶中心，籲請各界響應。記者謝進盛／攝影
立委賴惠員（左一）牽線，台南旅北企業家蘇俊忠（中）共捐110萬元給台南市兩個家扶中心，籲請各界響應。記者謝進盛／攝影

在立委賴惠員居間牽線下，台南旅北企業家蘇俊忠共捐出110萬元給台南市南、北家扶中心照顧弱勢家扶兒，希望早日協助脫貧，籲請各界一起關懷弱勢孩童。

因應日前疫情嚴重影響弱勢家庭生計，賴惠員邀請社會賢達捐獻善款照顧原台南縣弱勢家庭，經商有成的蘇俊忠上個月已捐贈南家扶10萬，北家扶30萬，今下午在北家扶中心再捐贈北家扶70萬，累計善款110萬。

北家扶中心表示，蘇俊忠的慷慨捐款，將使許多清寒學子得到即時幫助，也感謝立法委員賴惠員號召許多地方人士以行動支持非營利組織。家扶也希望透過教育及多元能力的建立，持續協助提升學子競爭力，以達真正脫離貧窮的目標。

「不會是最後一次！...」蘇俊忠說，弱勢家扶兒更需要社會持續關懷，幫助用教育脫貧，只要能力可以，會持續幫助下去，也希望有更多人一起投入。

賴惠員表示，捍衛每位冉冉學子學習環境，是立法委員理所當然需要努力目標。當孩子藉由國民教育等管道成功接受基礎教育、社會化過程，必然能成為台灣未來展新的動力。

北家扶中心表示，今年受疫情影響，對於許多從事基層勞力工作家庭來說，停班、減班、無薪假等因素，必然直接影響家庭收入狀況，期盼更多善心人士能慷慨解囊、共襄盛舉助弱勢學子一臂之力。

家扶中心 賴惠員 疫情

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