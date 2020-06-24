時代力量：台南國土計畫3高3低亂擴張 城鄉發展亂畫設

時代力量立委陳椒華今天與台南社大、環保團體，針對台南河川水質差到上榜，呼籲市府盡速改善，洗刷汙名。並對即將送內政部審查的台南市國土計畫草案，認為不該再用大開發思維去解編農地、畫設工業區，大幅擴張城鄉發展區，憂心環境品質會更糟，無法如市長黃偉哲所說「做得更好」、「過得更好」。

時代力量台南黨部執行長蔡郁芝表示，台南市政府今年3月才召開河川及海洋汙染防治小組第13次會議，各局處除了展現市府團隊豐碩的整治成效，黃偉哲市長更提出了「111年台南轄內無嚴重汙染河段」的願景，結果6月就遭環保署打臉，全台9個最髒河川測站4個在台南，全國最多。希望市府正視河川汙染，不分朝野共謀解決之道。

台南市國土計畫草案將在8月進入內政部國土審議大會審查，陳椒華認為草案經初審修正後，仍有3高3低問題，包括人口高估、產業用地高估、可用水量高估、事業廢棄物低估、宜維護農地過低以及糧食安全遭拉低。陳椒華並反對曾文水庫越域引水調度，以及公墓遷葬土地活化利用，她說，水庫集水區土地使用指導原則，對水源區開發案僅規範廢水處理符合標準即可排放，會有汙染飲用水之虞，且第5類都市計畫農地大幅縮水為1467公頃，另南科3期擴建範圍的發展區位選在台糖看西農場是有爭議的，質疑是輕農重工。

陳椒華說，台南人口已連續兩年下滑，也是趨勢，但市府推估125年產業新增用地總量需求高達1713公頃（不含未登記工廠、科學園區用地），將大面積農地畫設為工業區或產業園區，大幅擴張城鄉發展用地，嚴重減少農地面積。她認為，輕農重工、浮濫畫設城鄉發展用地，不是好的永續發展方式。

陳椒華指出，台南農業發展地區面積為11.22萬公頃，但草案中宜維護農地僅8.7萬公頃，若照此發展下去，農業與工業搶水的問題，將是未來更嚴重的隱憂。她說，市府提出的修正版中，宜維護農地從8.7萬公頃提高到9.34萬公頃，卻未增加可耕作農地面積，僅是將無法農作的國保一和國保二土地納入，是在玩數字遊戲。另國土計畫草案未見汙染量的推估，以及增設事業廢棄物掩埋或焚化設施、汙水處理廠等用地的規畫，就像蓋房子卻沒設計廁所、化糞池和抽油煙機一樣。

台南社大環境小組副研究員林政翰要求國土計畫應盡速畫設「龍崎牛埔自然保留區」，二仁溪未改善前應列入「國土復育區」，並且優先清除有害廢棄物。現有工業區應設相應的掩埋場。

台南市環境保護聯盟理事長黃安調質疑，國土計畫主管機關以因應氣候變遷和開發需求為幌子，卻偏重於土地利用、產業發展與非法農地工廠合法化。建議畫設西拉雅平埔族保護點或保護區。