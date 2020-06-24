裝置藝術安平虎鯨游進台南 搶攻端午連假觀光人潮

號稱全球最大虎鯨裝置藝術的「安平虎鯨Orca」已運抵台南，預定今晚在國定古蹟億載金城正式出場，順勢搶攻端午節連假的觀光人潮。

目前，「安平虎鯨Orca」已在億載金城中央草坪上，台南市長黃偉哲今晚將前往觀看它的出場儀式。這隻虎鯨預定在億載金城接受「檢疫隔離戴口罩」，直到7月7日14天期滿。

「安平虎鯨Orca」長20公尺、高10公尺，號稱是全球最大的虎鯨裝置藝術，台南市政府原訂7月15日暑假第一天在安平區東興洋行前方水域正式亮相，但市府文化局長葉澤山說，民眾可在端午節連假時到億載金城搶先看。

葉澤山表示，「安平虎鯨Orca」預定7月11日進入安平水景公園水域，同時向安平開台天后宮致意，感謝媽祖庇佑。

其實，「安平虎鯨Orca」游進安平是市府促銷台南觀光的企劃案，總經費新台幣2200萬元，希望搶攻振興券市場及提高安平暑假的遊客數。

「安平虎鯨Orca」將於7月15日正式亮相，直到10月18日，因今年國慶煙火在台南，黃偉哲希望總統蔡英文屆時若有空，也來看看這隻全球最大的虎鯨裝置藝術。

「安平虎鯨Orca」展演秀將於暑假第一天開幕登場，不僅結合海島度假風情的場域設計及水陸遊樂設施，整點時還有燈光音樂秀，開幕當天除邀請藝人潘越雲開唱爵士版「安平追想曲」外，董事長樂團也將於7月18日舉行小型演唱會，迎接2020搖滾盛夏。預估可吸引百萬人潮造訪安平。