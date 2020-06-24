67歲男6獨居破敗古厝 聖母基金會助身障者重建「家」園

嘉義縣梅山鄉67歲中度智能障礙者阿三（化名）獨居在阿公阿嬤留下來的古厝中，但因年久失修，房屋破敗老舊，每次下雨屋內也跟著下小雨，天主教中華聖母基金會日前協助將古厝原地打掉重建，讓阿三開心貼春聯、放鞭炮表示，我終於有個像家的地方了！

天主教中華聖母基金會表示，阿三原居住的古厝仍殘存些許精緻的壁飾及窗雕，可感受過去大戶人家的繁華，但因早已人去樓空，古厝出現屋頂坍塌、窗戶毀損情況，讓阿三只能窩在古厝旁的小房間中，社工擔心阿三的居住安全，請基金會協助聯繫房屋重建及水電工程團隊。

社工取得古厝所有權人，也是阿三阿公阿嬤後代的親戚同意後，邀阿三一起清理屋內雜物，為他搭建一個有廁所、浴室，能遮風避雨的地方，花費近40萬元，也在臉書邀民眾募捐二手家電、家具，入厝當天基金會執行長黎世宏與社工等工作人員準備八仙彩、鞭炮、春飾、湯圓，慶祝阿三入住新房。

基金會表示，阿三雖然有中度智能障礙，但平時自理能力佳，也懂得搭乘交通工具外出或步行下山，每每社工至家中訪視，他都會一一細數自己過往的豐功偉業，入厝儀式當天，阿三還主動協助掛八卦彩、貼春聯，笑咪咪向大家介紹他房內的空間，並直說，終於有個像家的地方了！謝謝你們！