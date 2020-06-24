台南、屏東推「海市山盟」優惠 有機會免費住民宿1個月

搶搭7月上路的國旅觀光促銷潮，台南市和屏東縣啟動民宿跨縣市結盟，首度推出「海市山盟」優惠活動，民眾只要在7月15日到9月15日期間，入住參與活動的民宿滿1000元，即可獲得總價2000元折扣券，可在下次住宿單次折扣500元，甚至還有機會免費住台南或屏東民宿1個月。

台南市民宿文化發展協會與屏東縣文化協會推出「海市山盟」優惠活動，今天在台南市長黃偉哲、南市觀光旅遊局長郭貞慧的見證下，完成住宿優惠合作備忘錄簽署儀式，啟動民宿跨縣市結盟，開啟區域合作里程碑。

台南市民宿文化發展協會理事長柯凱文表示，民眾只要在7月15日到9月15日期間，到參與活動的民宿住宿滿1000元，可獲得4張500元折扣券，只要下次入住北門、將軍、西港等沿海行政區的「海」，或是原大台南市區的「市」，白河、東山、玉井、麻豆的「山」，即可單次折扣500元。

柯凱文說，在活動卡中集滿台南市任2格，可憑卡住宿屏東縣民宿獲滿千折500的優惠。另外，集滿海、市、山、盟4個徽章後，還能參加明年度3月免費入住活動名單內的台南或屏東民宿1個月。

黃偉哲表示，後疫情時期大家無法出國旅遊，只能在國內旅遊，國旅會比以往更踴躍，國旅提供的體驗就要更有深度，歡迎大家到台南沿海和山區旅遊，台南人文歷史的深度為全國之冠，屏東的自然生態是熱門旅遊資源，此次兩縣市民宿協會合作，「打遍天下無敵手」，千萬不能錯過。