行經台灣一葉蘭保留區需申請 阿里山眠月線遊客須注意

嘉義縣「阿里山秘境」眠月線因有特殊舊鐵道遺跡，吸引遊客前往探訪，林務局嘉義林區管理處提醒，眠月線部分路段危險，且須經過「台灣一葉蘭自然保留區」，請遊客評估自身能力、備妥裝備並事先申請核准後才可進入，切勿貿然前往。

嘉義林管處表示，自然保留區是依文化資產保存法設立的保護區，目的是保存具有文化價值的人文和自然資產，台灣共有13處自然保留區，台灣一葉蘭自然保留區為其中之一，屬於自然地景及自然紀念物類的文化資產。

民眾可依文資法規定，進入自然保留區前，從林務局網站進入「自然保護區域進入申請系統」（https://pa.forest.gov.tw/）進行辦理，開放申請時間為申請進入日期前5至60天，進入日期前14日會先抽籤再審查，通過後不得變更核可的成員名單。

嘉義林管處提醒，未依規定申請逕行進入自然保留區，依文資法第108條規定，可處新臺幣3萬元至15萬元的罰鍰，民眾若是在保護區內改變或破壞其原有的自然狀態，另依文資法第103條規定處6月至5年的有期徒刑，得併科新臺幣50萬至2000萬元的罰金。