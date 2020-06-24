巨型虎鯨Orca來台南了！搶先目睹

巨型虎鯨來台南了！暑假期間將在台南安平水上展出的Orca，今天抵達台南，已經有不少人搶先目睹牠可愛模樣，市府文化局表示，依規定Orca將先在安平億載金城隔離檢疫14天，7月15日正式展出。

Orca目前已運抵億載金城的草地，晚間將由市長黃偉哲前往迎接。

文化局指出，造型可愛又富親和力的安平虎鯨Orca，長20公尺、高10公尺，超巨大體型可說是全球最大虎鯨裝置藝術。活跳跳萌翻的Orca接下來將戴著世界最大的鯨魚口罩，在億載金城的重砲保護下，進行14天的「隔離檢疫」，期滿後預計將在7月11日號召臺南鄉親一起伴隨護送安平虎鯨Orca翩然游進安平水景公園，7月15日現場並將舉辦繽紛絢麗的出場秀，正式迎賓。

市長黃偉哲透露，因為安平虎鯨Orca來到臺南有乖乖戴口罩，所以在Orca抵台進行檢疫期間，將特別開放大朋友、小朋友與Orca近距離接觸，歡迎市民朋友在端午節連假時來到億載金城和安平虎鯨Orca一起過節，讓遠離家鄉的Orca不會感到孤單寂寞，但為了你我的健康，還是提醒大家外出時記得戴口罩或保持1.5公尺安全社交距離，共創優質防疫新生活。

文化局長葉澤山說，7月11日號安平虎鯨Orca進入安平水景公園水域前，Orca將親自向安平開臺天后宮的致意，感謝媽祖庇佑安平虎鯨Orca一路平安抵達臺南，也祈求在活動期間，媽祖繼續保佑安平虎鯨Orca旅程順利、台灣鄉親在疫情過後，可以國泰民安、經濟繁榮。