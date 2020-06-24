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嘉義市5間國中小學設施老舊 王美惠會同中央視察

聯合報 / 記者李承穎／嘉義市即時報導
立委王美惠（左二）邀國教署和體育署官員視察校園環境。圖／王美惠辦公室提供
立委王美惠（左二）邀國教署和體育署官員視察校園環境。圖／王美惠辦公室提供

嘉義市5間國中小學部分設施破損老舊，立委王美惠昨天邀國教署、體育署等官員赴現場勘查，各校提出遊戲場、廚房、體育場、電力改善等修繕，還有增設健康中心、附幼廚房和遊具增添等需求，國教署及體育署允諾，中央對學生安全大力支持，將盡速改善教學環境。

一行人先到世賢國小及博愛國小視察，王美惠說，各校最普遍的問題就是電力問題，許多校舍都沒有安裝足夠的電力，所以冷氣常常跳電，希望相關部會能夠儘速挹注校方電力改善經費，滿足這類的基本教學需求。

立法院曾針對全國學校遊戲場問題要求相關部會加速安檢，不過嘉義市許多國小或附幼所使用的遊戲場也都超過年限，若要通過日後的安檢則需花費更多經費進行修繕。國教署也允諾，會繼續建議各校超過使用年限的遊戲場不要進行再維修，可以直接重新規畫。

王美惠等人到大同國小、北興國中及嘉北國小視察後表示，許多學校的操場高低落差太大，籃球場鋪面破裂導致整個場地凹凸不平，甚至還有學校因為缺乏經費而自己用泡棉膠包覆籃球架的防撞條，希望體育署能夠正視地方教育環境問題。

北興國中則有羽球館年久失修的問題，校方希望能夠將其改建為多功能場館，並開放周遭社區居民使用，王美惠也要求體育署研議撥經費補助，盡速翻新羽球館，讓社區居民以及學生都有一個良好的運動場地。

體育署指出，操場高低落差、籃球場場地品質都是學生在從事課外活動或體育課時最基本的需求，如果做不好的話可能會導致嚴重的安全問題，將儘速改善。，

立委王美惠（左二）邀國教署和體育署官員視察校園環境。圖／王美惠辦公室提供
立委王美惠（左二）邀國教署和體育署官員視察校園環境。圖／王美惠辦公室提供
立委王美惠（左二）邀國教署和體育署官員視察校園環境。圖／王美惠辦公室提供
立委王美惠（左二）邀國教署和體育署官員視察校園環境。圖／王美惠辦公室提供

體育 嘉義 安檢

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