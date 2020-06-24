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無私照顧慢飛天使 雲特「金蓮媽媽」獲杏壇芬芳獎

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
學生眼中的「金蓮媽媽」總是貼心知道每個人的個別需求，給予細心照顧。記者陳苡葳／翻攝
學生眼中的「金蓮媽媽」總是貼心知道每個人的個別需求，給予細心照顧。記者陳苡葳／翻攝

在雲林特殊教育學校服務近13年的教師助理員林金蓮，無私奉獻心力照顧身心障礙學生，獲國教署109年度杏壇芬芳獎。校方表示，學生眼中的「金蓮媽媽」獲獎，不僅是個人殊榮，更是對學校教職人員的莫大肯定，燃燒熱情，繼續為特殊教育努力。

工作內容既複雜又勞累，但林金蓮總是笑咪咪應對，「只因為對教育和服務充滿熱情！」使她將特教生當作自己的孩子般照顧，更會帶家中的物品、衣物給經濟弱勢學生。林金蓮回憶，有次假日她騎了30多公里路為孩子修鞋，讓孩子不必再穿著壞掉的鞋行走，見到他們回饋可愛的笑容，她說「這樣就值得了！」

教師助理員的工作相當繁雜，除須打理學生如廁、飲水、進食、服藥的生活大小事，協助老師教學及孩子復健也是工作之一，是常人難以想像的工作。針對不同障別程度的學生，需求也皆不同，無法有標準作業流程照顧每個人。貼心的林金蓮，有如孩子在學校的母親，細心觀察每個人需求，耐心陪伴與照顧，幫助孩子自我成長。

校方表示，此次林金蓮獲國教署本年度杏壇芬芳獎，全校師生為她感到開心。林金蓮則表示，在學校角色方面，她是照顧者，但在生活上，慢飛天使們是帶著她一起成長的心靈導師，牽引彼此真情、豐富了生活，未來她計畫在相關領域深造，提升自我能力，繼續為特殊教育服務。

雲林特殊教育學校教師助理員林金蓮，無私照顧特教生，獲109年度杏壇芬芳獎。記者陳苡葳／翻攝
雲林特殊教育學校教師助理員林金蓮，無私照顧特教生，獲109年度杏壇芬芳獎。記者陳苡葳／翻攝

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