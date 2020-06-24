無私照顧慢飛天使 雲特「金蓮媽媽」獲杏壇芬芳獎

在雲林特殊教育學校服務近13年的教師助理員林金蓮，無私奉獻心力照顧身心障礙學生，獲國教署109年度杏壇芬芳獎。校方表示，學生眼中的「金蓮媽媽」獲獎，不僅是個人殊榮，更是對學校教職人員的莫大肯定，燃燒熱情，繼續為特殊教育努力。

工作內容既複雜又勞累，但林金蓮總是笑咪咪應對，「只因為對教育和服務充滿熱情！」使她將特教生當作自己的孩子般照顧，更會帶家中的物品、衣物給經濟弱勢學生。林金蓮回憶，有次假日她騎了30多公里路為孩子修鞋，讓孩子不必再穿著壞掉的鞋行走，見到他們回饋可愛的笑容，她說「這樣就值得了！」

教師助理員的工作相當繁雜，除須打理學生如廁、飲水、進食、服藥的生活大小事，協助老師教學及孩子復健也是工作之一，是常人難以想像的工作。針對不同障別程度的學生，需求也皆不同，無法有標準作業流程照顧每個人。貼心的林金蓮，有如孩子在學校的母親，細心觀察每個人需求，耐心陪伴與照顧，幫助孩子自我成長。