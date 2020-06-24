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台南南區行善團助獨居老人 端午前夕有了自來水

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市南區行善團幫低收獨居老人裝設自來水設備、電熱水器，讓生活更完善。圖／區公所提供
台南市南區行善團幫低收獨居老人裝設自來水設備、電熱水器，讓生活更完善。圖／區公所提供

台南市南區鯤鯓里民阿瑞是低收的獨居老人，住處無自來水可用，南區公所啟動行善團機制，取得隔壁屋主接管同意，終在端午節前夕讓家裡有自來水。

區長蔡秀琴說，阿瑞的住宅是鐵厝，無自來水可供使用，若要向水公司申請，因工程費上萬元，阿瑞又負擔不起；區公所接獲通報後，立即啟動行善團機制協助阿瑞，以最即時的服務，全力協助弱勢家戶解決民生用水問題，提升用水便利性。

區公所人員前往訪視，發現浴室內雖有安裝水龍頭卻無自來水，也無電熱水器，生活處境堪慮，考量阿瑞無力負擔工程款，亟需援助，南區行善團立即協助阿瑞向水公司申請住家用水設備，並與廠商接洽安裝一台8加侖儲熱式電熱水器。

但因阿瑞的家位於自來水管的最末端，若要鋪設新管線，不僅工程浩大，且所費不貲，水公司多次勘查後，最後透過里長及里幹事的協助，取得隔壁屋主接管同意，上周動工，並趕在端午節前完工。

陳秀琴說，幫助阿瑞也是落實市長黃偉哲的「做得更好，讓市民過得更好」的政策，對資源不足的弱勢族群或邊緣戶加強關懷。

端午節 獨居老人

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