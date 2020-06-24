被遺忘的青果市場！ 到台南左鎮「繞路」搶救偏鄉老農

位在台南市東南端的左鎮區，被視為可能消失的城鎮之一，人口低於4800人，65歲以上高齡人口比例持續增加，芒果是當地主要農產品，現在正是芒果盛產期，但唯一的左鎮青果市場（整併後為台南市農產運銷公司左鎮場）只有寥寥零星幾攤，且都是7、80歲以上的老農，哀姓農民說，有時一天賣不到300元，但年紀大了走不了，也只能死守苦撐。

84歲的楊姓阿嬤說「以前很熱鬧從橋頭就大排長龍，至少有上百攤」，台20省道通過左鎮市區，但10多年前要拓寬，有兩戶地主不同意，路線就改走「外環」，現在沒有車子進來左鎮市區，青果市場就沒落了，後來又開闢台84線東西向快速道路，直接走高速公路到玉井，更沒有人到左鎮了，現在剩約5攤，都是上了年紀的老農，年輕人不是不回來，有辦法的人就送到玉井市場「卡好賣」。

左鎮區長李燿州說，已爭取把台南市農產運銷公司左鎮場與小黃公車站結合，成為「左鎮簡易轉運站」，經費約需600多萬元，公路總局已撥給台南市交通局公共運輸處設計經費，未來整建後加強公廁等設施，再結合觀光旅遊發展，把左鎮化石園區一年50多萬的遊客，能夠拉進來。