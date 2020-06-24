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影／嘉義民雄某幼兒園教師涉不當管教 家長要提告

聯合報 / 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導
嘉義縣民雄鄉某私立幼兒園日前發生曾姓女老師拉6歲張姓女童頭髮案，家長指控女童因此往後跌倒，右小腿後方瘀青。記者陳玫伶／翻攝
嘉義縣民雄鄉某私立幼兒園日前發生曾姓女老師拉6歲張姓女童頭髮案，家長指控女童因此往後跌倒，右小腿後方瘀青。記者陳玫伶／翻攝

嘉義縣民雄鄉某私立幼兒園發生曾姓女老師拉6歲張姓女童頭髮，導致女童往後坐跌，右小腿肚疑似瘀青事件；女童家長認為發生經過與校方說法有落差，將幼兒園監視器畫面及女童腳瘀青照公開在地方臉書社團，並表示將提告。

嘉義縣教育處長陳添丁表示，經初步訪談園長表示，當天曾姓女老師發現張姓女童午休時間在走廊走動，沒向女童詳問原因就主觀認為女童會干擾到其他小朋友，一時情緒失控將女童棉被丟到走廊，並拉扯她的頭髮。

陳添丁表示，幼兒園坦承疏失，曾姓女老師也承認管教失當，20日晚上馬上向家長說明，21日親自到張姓女童家中道歉，22日與家長和解失敗，家長決定提告，教育處明天上午將到幼兒園實地調查。

教育處表示，幼兒教育及照顧法第25條規定，教保服務機構之負責人及其他服務人員，不得對幼兒有不當管教之行為，如有違反，將依幼照法第46條規定，處新台幣6千元以上，3萬元以下罰鍰，並公布行為人之姓名及機構名稱。

張姓家長表示，事件發生在6月20日中午午休時，女兒跟他說老師拉頭髮時他還不信，這幾天曾姓老師一直向他道歉，表示女兒上完廁所不回位子午睡，一直打擾同學睡覺，才把女兒棉被丟到走廊，因女兒有綁頭髮，老師幫她把髮飾拿下來可能扯到頭髮。

但張姓女童一直強調自己沒綁頭髮，且不敢去幼稚園上學，他帶女兒到校上課時又看到另一班老師打小孩巴掌，才強烈要求看監視器畫面，影片中他女兒散著頭髮去廁所回來，直接走回位子準備睡覺，並無嬉鬧或吵同學睡覺，曾姓老師卻無故拉了張姓女童頭髮。

嘉義縣民雄鄉某私立幼兒園日前發生曾姓女老師拉6歲張姓女童頭髮案，家長指控女童因此往後跌倒，右小腿後方瘀青。記者陳玫伶／翻攝
嘉義縣民雄鄉某私立幼兒園日前發生曾姓女老師拉6歲張姓女童頭髮案，家長指控女童因此往後跌倒，右小腿後方瘀青。記者陳玫伶／翻攝
嘉義縣民雄鄉某私立幼兒園日前發生曾姓女老師拉6歲張姓女童頭髮案，家長指控女童因此往後跌倒，右小腿後方瘀青。記者陳玫伶／翻攝
嘉義縣民雄鄉某私立幼兒園日前發生曾姓女老師拉6歲張姓女童頭髮案，家長指控女童因此往後跌倒，右小腿後方瘀青。記者陳玫伶／翻攝

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