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魚頭君與萊恩勁舞 無人機為台南龍舟賽揭幕

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南國際龍舟錦標賽今晚登場，魚頭君與萊恩勁舞。記者鄭惠仁／攝影
台南國際龍舟錦標賽今晚登場，魚頭君與萊恩勁舞。記者鄭惠仁／攝影

台南市國際龍舟錦標賽今晚在台南運河登場，比賽前先祭江，晚上7時多由100架無人機群飛，畫出市徽、龍舟、安平古堡、赤崁樓等意象揭開序幕，賽期到25日，當晚大型公開男子組爭取最高獎金30萬元，精彩可期。

台南市國際龍舟錦標賽是今年端午節南部唯一的龍舟賽，共有99隊參加，今晚開賽。晚上6點多先由市長黃偉哲等人祭江，接著7點左右由台南吉祥物「魚頭君」與統一獅棒球隊吉祥物「萊恩」開場勁舞，接著將出動100架無人機從石門國小起飛到運河，進行展演。表演節目呼應在地插畫家MARCO為賽事打造的意象為主軸，分別為台南市徽、端午龍舟、安平古堡、赤崁樓、安平劍獅、大魚的祝福、台灣船成功號、林默娘公園及億載金城。

黃偉哲表示，循古禮祭江，是祭告天地，跟天上聖母報告，先報告龍舟賽即將開始，祈求學員平平安安，賽事進行順利。台南是今年少數幾個辦龍舟賽的縣市，隨著疫情解封後，都已經準備好了，所以參賽隊伍都比原先規畫的還要多，原先規劃73隊，結果來了99隊，盛況可期。

賽事期間，運河旁有攤商展售及藝文展演活動，並連續3天辦理粉絲頁留言抽獎活動，其中最大獎將抽出4名香格里拉台南遠東國際大飯店、台南大員皇冠假日酒店、台南晶英酒店及台糖長榮酒店住宿券及各式好禮共計72名獎項。

活動期間進行道路交通管制，範圍包括慶平路 (健康三街與安億路之間含停車格)及育平路 (慶平路與育平九街之間含停車格)全線管制，管制時間自6月23日至6月25日每日下午2時至晚上10時。相關交通資訊、停車位置與最新活動訊息請逕至台南市國際龍舟錦標賽粉絲頁或台南市體育處官網查詢。

台南國際龍舟錦標賽今晚登場，市長黃偉哲祭江。記者鄭惠仁／攝影
台南國際龍舟錦標賽今晚登場，市長黃偉哲祭江。記者鄭惠仁／攝影
台南國際龍舟錦標賽今晚登場，無人機在煙火中揭開序幕。記者鄭惠仁／攝影
台南國際龍舟錦標賽今晚登場，無人機在煙火中揭開序幕。記者鄭惠仁／攝影

晶英酒店 龍舟賽 赤崁樓

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