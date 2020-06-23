網紅插畫家繪製可愛虎紋香包 北港鎮安宮免費供人索取

雲林縣定古蹟北港鎮安宮每年端午節除免費提供可供洗淨的午時水，還請來插畫設計師設計專屬虎仔香虎紋與五毒符，這獨特的限量版端午香包，深受歡迎，廟方即日起開放索取，數量有限，歡迎民眾踴躍索取。

鎮安宮總幹事楊駿騰指出，今年廟方邀請曾把台灣本土牛仔褲畫成「鬼在洗牛仔褲」爆紅的網路漫畫家謝立聖，為鎮安宮設計專屬虎紋及五毒符，擅於用諷刺搞笑的謝立聖，把他自己觀察到的社會時事、政治人物與媒體亂象濃縮在一張插畫裡，一針見血又逗趣，這次為廟方設計的虎紋香包，構圖與圖樣都很獨特，也很具傳統色彩。

楊俊騰表示，北港地區在清朝光緒年間曾發生瘟疫，由當時仕紳到口湖鄉的下崙恭請丁府八千歲回北港與媽祖及眾神掃除瘟疫並永祀於鎮安宮，今年疫情嚴重眾神護台灣，鎮安宮王爺堅持要推出五毒符與虎仔香包，自有其道理存在。

廟方主委莊松裕也說，往年廟方端午都會辦大型活動，今年新冠肺炎肆虐，原本擔心疫情所以今年端午節活動預定也要暫停，不過在農曆3月間請示王爺是否照常舉辦？獲王爺應允，沒想到本月7號疫情指揮中心宣布解封，所以端午活動如期舉行，也讓人不得不佩服王爺的神威顯赫。

莊松裕表示，歡迎信眾即日起起可至鎮安宮打卡即可免費索取。有興趣參加的信眾請臉書搜尋「縣定古蹟北港鎮安宮」粉絲專頁能獲得更多的相關資訊。