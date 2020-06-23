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端午節假期交通疏導 讓你暢遊府城觀賞國際龍舟賽

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導
端午節連假，台南市交通大隊勤務指揮中心員警，利用電視牆，隨時監看路轄內車流狀況。圖／台南市交通大隊提供
端午節連假，台南市交通大隊勤務指揮中心員警，利用電視牆，隨時監看路轄內車流狀況。圖／台南市交通大隊提供

端午節4天連假，台南市將於各重點路段、風景區、旅遊景點、國際龍舟錦標賽及車站等易造成交通壅塞處所，加派警民力疏導交通。交通大隊勤務指揮中心員警，利用電視牆，隨時監看路轄內車流狀況，及時疏導雍塞。

端午節連續假期自6月25日至6月28日，有4天連假，警方加強交通疏累計規劃交通崗178處，動員2495人次警力維持端午節龍舟競賽、廟會活動及風景區與各主要道路交通順暢。

端午節連續假期交通流量預估，6月25日下午2點至晚間8點是端午節龍舟賽高峰，警方估計當天進入安平旅遊民眾將使周邊道路車流量達到最大，因應作為將採交管及替代等措施應變。

警方說，屆時慶平路段，健康三街承天橋以西、安億路安億橋以東於活動比賽時段將劃設為行人徒步區管制，入口處慶平路健康三街口、慶平路安億路口及育平路育平九街等3路口，將實施實名制管制，進場人員需配合登錄姓名及連絡電話入場。慶平路管制路段23日下午5點至10點、24日下午3點至晚上10點、25日下午2點至晚上12點，管制車輛進入，住戶除外。

活動場地周邊停車場包括慶平路停8停車場、安億路外停車場及港濱歷史公園停車場、林默娘公園停車場、平豐路停5停車場、運河博物館停車場等處。

交大隊大隊長翁誌宏表示，連假期間將針對轄區各主要幹道，赤崁樓、孔廟、安平古堡等12大風景區，配合管制措施及大眾運輸工具編排警力疏導管制。

台南市國際龍舟錦標賽，南警將在安平區進行交管。圖／台南市交通大隊提供
台南市國際龍舟錦標賽，南警將在安平區進行交管。圖／台南市交通大隊提供

停車場 端午節 連假

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