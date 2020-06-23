國內第一座創生可可莊園亮相 科技人返鄉打造可可王國

雲林縣第一個規模最大的創生基地今天在土庫鎮亮相，由科技企業家陳盈豪投資高達3億的國內第一座可可莊園，從可可樹栽種到巧克力產品「Tree to Bar」的可可企業， 已通過國發會雲林地方創生事業提案，推廣友善農業，打造成台灣第一座國際級可可比賽場地與食農教育的農莊，國發會以美國巧克力王國的賓州，來比喻這座可可莊園的未來。

藏身於土庫鎮越港國小後側小徑，一座極緻現代化的綠建築園莊，栽種了滿園的可可樹，桌上陳列大小不同的可可果，很令人好奇，因為許多人對可可變成巧克力的過程十分陌生，更難想像這座「土庫驛可可莊園」的創生，竟出自一位科技界老闆之手。

今天可可園莊舉辦和虎尾科技大學合作的成果發表會，首度開放莊園，讓雲林企業界和政界人士與教育界人士，一覽地方創生的成果，每個人都直呼「太神奇了」，尤其在地人知道這塊四點五公頃的土地，原本是座廢棄豬場掩埋無數垃圾，如今變成一座亮麗的農企莊園，更感不可思議。

本著「愛家愛鄉」心情返鄉投資的土庫驛董事長陳盈豪表示，可可莊園工程分為三期，第一期可可園及辦公室與庭園場域已完工，第二期是可可加工場，從採果、剖果取豆仁到發酵日曬作為可可生產導覽體驗區 ， 並會再建造3棟從荷蘭引進的玻璃溫室，種植蔬果規劃成立科技食農體驗園區。第三期將在台糖舊五分車廊道蓋一所「巧克力學院」，引進ICA規格，建置品評室與教學認證場域，作為與國際接軌的專業場域。

陳盈豪說，土庫驛是中部唯一莊園式「Tree to Bar」的可可企業，未來將與雲林農特產結合創造更多商機 ，並融入日治時期土庫驛人文歷史為品牌，讓消費者認識在地學，從小鎮文化出發放眼國際，以「友善」、「保健」的新認知，改變農食消費，和在地科大合作引領更多青年返鄉。

土庫驛與虎尾科大合作為莊園產業加值，學生走進莊園學習並提出規劃策略，確定園區的主題和方向。今天莊園規劃設計成果發表會，行政院雲嘉南區聯合服務中心執行長許根尉及國發會、縣府各級官員與嘉楠集團總裁陳和春、芳斯華公司董事長吳爾夫等地方各界共同見證創生基地的誕生。