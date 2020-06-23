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回應民意 全國武術聯賽將取消梅花座改採實名制

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
回應民意，全國武術聯賽將取消梅花座改採實名制 ，圖為台南新營體育館會場。記者謝進盛／攝影
回應民意，全國武術聯賽將取消梅花座改採實名制 ，圖為台南新營體育館會場。記者謝進盛／攝影

中華民國國武術總會下月將在台南新營體育館辦理系列比賽，基於防疫原堅持會場採梅花座，外界質疑作法矯枉過正，台南市政府教育局下午說，經重新評估僅針對選手休息區，家長及觀眾席位未強制列入，採實名制入場。

這項名為「109年全國國武術聯賽暨2020第8屆世界青少年武術錦標賽中華代表隊選手選拔賽暨第18屆世界中學生運動會中華代表隊選手選拔賽」，將於下月4、5日登場，分為國小、國中、高中、社會等不同男女組別，預估超過1千多名選手參賽，是國內武術界盛事。

台南市政府教育局體育處表示，目前國內防疫有成，相關集會及活動也紛紛解禁開放舉辦，109年全國武術聯賽，賽會防疫宣導小組將針對入場人員採實名(聯)制，宣導參加人員落實個人衛生，並加強環境清潔及消毒工作。

另外，考量選手於2樓看台休息區會放置比賽器械(棍、刀、劍、槍)，因過去曾發生選手座位距離過近被器械不慎劃傷，主辦單位在選手休息區以梅花座為原則，拉大選手間距以提供安全空間放置比賽器械，讓選手得以充分休息準備下場賽事。其餘家長及觀眾席位則未強制入座方式，也歡迎民眾比賽當日入場觀賽。

教育局 梅花 體育

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