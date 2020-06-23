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工業鍋爐環境殺手 學者：使用乾淨燃料才是王道

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
工業鍋爐排放標準提高，汰換改善是解決之道。圖／南市環保局提供
工業鍋爐排放標準提高，汰換改善是解決之道。圖／南市環保局提供

工業鍋爐主以高汙染燃料煤及重油為主，易造成汙染，為此提高汙染物排放標準。燃燒過程中所產生的硫氧化物為粒狀物，是細懸浮微粒來源之一；而產生的氮氧化物，經光化作用會變成臭氧，嚴重影響環境，也危及響人體的呼吸道。去年台南空氣指標改善，工業鍋爐的汰換改善是原因之一。

台南市環保局空噪科長楊朝全表示，工業用鍋爐主要燃料是煤、重油、天然氣以及柴油等燃料，其中煤、重油因屬於高汙染的燃料，必須有較好的防汙設備才能減輕汙染，為此，環保署提高排放標準，除了要求業者做好防汙設備，也鼓勵廠商使用天然氣等乾淨燃料的鍋爐，減少汙染。

成大環工系教授黃良銘認為，空汙分工業、交通、境外，在工業上有可改善處，除了台電火力發電廠外，另就是燒重油，如果能把高汙染的燃料改為乾淨的燃料，對於空汙的改善就會有幫助。政府能做的，就應盡量去推，以半鼓勵、半要求方式，推動業者換新設備，全國動起來，假以時日，就能見到成效。

南市環保局對於尚未改善但已提出展延申請的業者，給予1年延長時間，並視情況再審查展延的合理性，但展延期限最多到到2022年6月30日前。楊朝全強調，若沒改善就處分，情節重大則停業，時間一到就無緩衝餘地。

台電 火力發電廠 成大

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