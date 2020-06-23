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不捨孩子失落眼神 她們25年包10萬顆粽子扶弱

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
北台南家扶中心募集2400顆愛心粽，送給轄區弱勢戶。圖／北台南家扶中心提供
北台南家扶中心募集2400顆愛心粽，送給轄區弱勢戶。圖／北台南家扶中心提供

「今年還有要包棕子嗎？」北台南家扶中心持續25年端午節包粽活動，今年因新冠疫情喊停，隨著節慶腳步接近，接到不少阿公阿嬤和小朋友詢問，有些小朋友聽到可能沒有粽子吃，難掩失望，北家扶中心家扶改為發起「愛心棕認捐行動」，在民眾熱烈響應下，一周內籌資購買2400顆愛心粽，今天由社工陸續發放到扶助家庭歡渡端午佳節。

北家扶中心表示，從民國84年發起志工製作愛心粽活動到今年屆滿25年，原擬擴大舉辦期能一舉突破包棕7000顆的紀錄，因新冠肺炎不得不停辦，每年都參加包棕活動的阿豐阿公說「每年都很期待啊！大家一起包棕好熱鬧，有過節的氣氛」，聽到要停辦祖孫都很失望，

佳展志工隊鄭秀珍也說，當初因為到弱勢家庭關懷時，有家扶兒童看到鄰居端午節吃棕子，露出羡慕的眼神，與幾個資深志工相約一起包棕分送隔代教養的弱勢家庭，從一開始的100顆，到108年的5000顆，最高紀錄為20周年時的6000餘顆，累計25年已送出高達約10萬顆的家扶牌愛心棕。

原本循往例在端午佳節前一周，家扶親子會一起包棕，但籌畫期間因適逢新冠肺炎疫情嚴峻時，為配合防疫只好忍痛停辦，參與多年的家庭親子紛表不捨，志工們也覺得可惜，尤其聽到小朋友們失望地說，「今年沒有棕子哦！」，更加心酸，決定改邀集民眾一起集資送愛心棕。

北台南家扶主任莊淑惠表示，目前扶助約1千戶家庭，除近七成為單親家庭外，也有近二成為隔代教養家庭，這些家庭平時忙於家計而無暇好好過節，且今年受疫情影響，家長工作收入受到波動的達165戶，生活更形困窘，買一串棕子也是家庭的額外負擔。

北家扶中心感謝民眾相挺，2400顆愛心粽除900顆已由社工先行限時專送至弱勢家庭外，餘1500顆也在今天家庭發放物資日一起送給弱勢家庭，端午節吃著溫熱的愛心棕，感受著社會滿滿的溫馨，期待疫情遠離，明年能再一起包粽子。

北台南家扶中心募集2400顆愛心粽，送給轄區弱勢戶。圖／北台南家扶中心提供
北台南家扶中心募集2400顆愛心粽，送給轄區弱勢戶。圖／北台南家扶中心提供

愛心 家扶中心 疫情

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