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近年台東經驗受矚目 雲林縣長張麗善率團參訪取經
近10年台東經驗備受各界矚目，不論是觀光旅遊、農業產銷、青年創業及原住民部落經濟與文創產業發展都有亮眼成績，女力加持，雲林縣長張麗善率副縣長謝淑亞及雲林縣府各處室主管及議員等逾百人來台東縣，進行城市加乘交流，參訪取經。張麗善表示，台東治理經驗值得雲林借鏡。
雲林縣參訪團昨天下午到達台東，沿途欣賞多良車站、台東市鐵花藝術村等景點，晚間接台東縣政府安排的晚宴，今天上午參訪台東設計中心、波浪屋、原住民文創業聚落（TTMAKER）、青年創業模範青澤食品公司等點，並與台東縣府團隊座談，預定今天下午返回雲林縣。
由於台東縣及雲林縣都有買回焚化廠的經驗，台東縣賠廠商19億餘元，雲林縣花了約30億價購，但因台東縣政府計畫啟用縣置10餘年的焚化爐，解決日益嚴重的垃圾問題， 獲得多數民意支持，縣議會也通過焚化爐維修與性能提升相關預算，雲林縣至今尚未起步，張麗善等一行，今天中午也聽取台東縣環保局簡保，座談，汲取經經驗。
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