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民進黨台東縣黨部人事年輕化 劉櫂豪：簡維國任執行長

聯合報 / 記者羅紹平／台東即時報導
兼任民進黨台東縣黨部主委的立委劉櫂豪（中）今天上午介紹黨部執行長簡國維（左二）等年輕黨工。記者羅紹平／攝影
兼任民進黨台東縣黨部主委的立委劉櫂豪（中）今天上午介紹黨部執行長簡國維（左二）等年輕黨工。記者羅紹平／攝影

民主進步黨台東黨部5月下旬改選主委，由現任立委劉櫂豪接下重擔，6月5日交接後，劉積極物色優秀青年投入黨務工作， 協助推動黨務改革，並讓台東鄉親看到更好的民進黨。他今天介紹執行長簡維國等新進黨工，年輕化是最大特點。

劉櫂豪說明未來願景表示，雖普遍認知台東政治版圖藍大於綠，但台東鄉親仍願意給民進黨服務的機會相當感謝。劉櫂豪過去數個月間，不斷與台東黨部的黨員們溝通，擔任主委後將強化黨部功能，未來兩年將推出各項活動，讓台東黨部與社會連結，爭取縣民認同，讓台東的黨員以民進黨為榮。

劉櫂豪介紹縣黨部執行長簡維國出任，另黨職人員有林顯智，張志光及潘韋愷，分具原住民族、職業軍人等多元背景，共同為黨部未來的發展帶來新的氣象。

簡維國說，他是民進黨的堅貞支持者，對民進黨都是提供資源性幫助，這次接下執行長職務，是人生的意料外的斜槓，感謝劉櫂豪給他機會。他表示，現在網路時代資訊流動相當快，進行政治參與成為非常自由與簡便的日常，他要邀請所有台東縣黨員及支持者，透過網路支持黨務改革，一起來斜槓自己的人生。

台東 民進黨 劉櫂豪

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