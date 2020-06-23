穿越時空的邂逅 太保市公所新建大樓挖到日治大樓地基

嘉義縣日治時代建築的太保庄役場，108年太保市公所提報歷史建築，109年1月審查通過登錄歷史建築，至今76年歷史，62年透過移屋技術，將庄役場搬移公所後方，做第二辦公大樓使用，因目前第二代公所大樓建築結構安全有疑虞，中央補助重建，第三代新大樓最近開挖地基，竟與第一代庄役場，在原本的位址完美契合，讓人嘖嘖稱奇。

民政課課長郭重信說，新大樓開挖，不偏不倚位在第一代庄役場開挖基地的正中心點，經確認，其鋼筋及混凝土的材質與樣式判斷，為民國初期工法，經過比對太保庄役場建築配置後，確認為太保庄役場所遺地基，經歷超過一甲子歲月，竟讓第一代與第三代的公所，在原本的位址完美契合。

郭重信表示，新建第三代公所辦公大樓，4月動工開挖，工期700個工作天，預算由中央補助加公所配合款合計逾億元。

最早庄役場文獻資料，僅知該建築在昭和19年（民國33年）前興建完成，根據耆老所述，庄役場原址在目前公所的前方，62年才利用當時移屋技術，將整棟建築物遷移至目前公所後方位址，但原詳細位址卻無法確切指出。

隨著第三代公所地基開挖，發現開挖基地內有部分位置似乎有建築物跡象，施工人員細心挖掘並確認為建築物地基，地基不偏不倚位於開挖基地的正中心點，比對庄役場建築配置，確認為庄役場所遺地基。