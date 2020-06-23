開出大樂透頭彩 台中欣賦彩券行捐款食物銀行回饋社會

台中市「欣賦彩券行」5月5日開出大樂透年最高單注頭獎9.36億元，也是台中市大樂透的歷史最高單注獎金。彩券行為響應「買彩券、做公益」的精神，上午捐贈「台中市愛心食物銀行」價值10萬元的「食物分享包」，幫助因疫情而受到影響的弱勢家庭。

台灣彩券公司總經理蔡國基上午親赴「欣賦彩券行」道賀並致贈頭獎商店獎牌，同時呼籲民眾別錯過端午加碼中大獎的機會，大樂透今晚加開62組100萬元，25日端午節威力彩頭獎上看10億元，每5分鐘開獎一次的BINGO BINGO賓果賓果也從端午節當日起連續16天獎金加碼。

蔡國基說，這位幸運抱走9.36億元的中獎人，平常就有與太太一起買彩券的習慣，這次中獎除了捐出2千萬元給中國信託公益基金，也包給彩券行20萬元紅包。

台中市社會局副局長陳仲良上午代表接欣賦彩券行的捐贈。他說，從96年至109年5月公益彩券共挹注台中市將近183億元公益盈餘，部分挹注在「台中市愛心食物銀行」，提供經濟弱勢家庭短期日常生活所需食物及物資援助，建置完善的社會安全網，也感謝經銷商熱心響應公益，帶動公益彩券善的循環。