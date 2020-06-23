快訊

「私菸案」被記大過 蔡英文警衛室主任仍晉升少將

脫歐與抗中「雙殺」下 CPTPP成英國經濟突圍希望？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／端午粽香飄 Care Eats送餐車訪視長輩送關懷

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南市蓮心園基金會「Care Eats」送餐機車，將善心者捐贈的粽子，分送到獨居老人的家。記者謝進盛／攝影
台南市蓮心園基金會「Care Eats」送餐機車，將善心者捐贈的粽子，分送到獨居老人的家。記者謝進盛／攝影

外送商機正夯，台南市蓮心園基金會利用外界新捐贈的「Care Eats」送餐機車，今將善心者捐贈的粽子，分送到獨居老人住處，在端午佳節前，除散發粽香，更有滿滿關懷情意。

蓮心園基金會目前提供台南市後壁、東山與白河區等偏區獨居老人送餐服務總共80人，由基金會志工提供餐飲配送服務。基金會執行長甘士照表示，蓮心園這輛Care Eats送餐機車，由台南縣獅子會捐贈給蓮心園社會福利基金會，讓送餐志工們在提供獨居老人服務時，能有好的交通工具。

這次志工兵分四路將便當送到家是送餐人員的日常，除了送餐，關懷訪視更是重點，一聲問候，也是關懷展現。

上午善心粽子，由嘉義縣義竹鄉養殖業者陳大陣與柯岳鐘捐贈420粒粽子，及台南市鹽水區吳英娥捐贈300粒共同發揮愛心，提供給蓮心園啟智中心服務對象與社區獨居老人，落實關懷服務。

甘士照說，Care Eats送餐專車，送的不止是餐食，更是關懷訪視的延續，在端午佳節前也增添粽香關懷情意，也籲請社會各界持續關心弱勢長者。

端午節近，台南市蓮心園基金會將善心者捐贈的粽子，分送到獨居老人的家。記者謝進盛／攝影謝進盛／攝影
端午節近，台南市蓮心園基金會將善心者捐贈的粽子，分送到獨居老人的家。記者謝進盛／攝影謝進盛／攝影

獨居老人 粽子 白河

延伸閱讀

老婆挺8月孕肚帶禮物探班　許孟哲直呼「感動」

傳統粽子難消化 專家加這些食材讓長輩輕鬆吃

校園我最棒／中原學生 創作普仁基金會化身

北市消防志工包7千顆愛心粽 送打火弟兄慶端午

相關新聞

開出大樂透頭彩 台中欣賦彩券行捐款食物銀行回饋社會

台中市「欣賦彩券行」5月5日開出大樂透年最高單注頭獎9.36億元，也是台中市大樂透的歷史最高單注獎金。彩券行為響應「買彩...

影／端午粽香飄 Care Eats送餐車訪視長輩送關懷

外送商機正夯，台南市蓮心園基金會利用外界新捐贈的「Care Eats」送餐機車，今將善心者捐贈的粽子，分送到獨居老人住處...

警局長被推薦模範公務員 嘉市議員斥：資料造假

嘉義市議員張榮藏日前在市議會， 針對嘉義市府推薦警察局長張樹德，為嘉義市模範公務人員代表不滿，認為這個做法不公不義，退席...

雲林長青食堂 全面開放共餐 張麗善陪老人家用餐 吃光光不怕胖

新冠肺炎疫情趨緩，停辦多月的雲林長青食堂昨天全面開放共餐，縣長張麗善昨天到虎尾鎮下溪長青食堂揭牌，並陪老人家用餐，豬腳和...

縣府與電商合作 愛遊嘉義平台 業者免上架費

嘉義縣政府昨天與宏麗數位創意股份有限公司簽署「愛遊嘉義平台」合作備忘錄，建立嘉義優鮮專區，行銷農特產品，並在飯店設置智慧...

嘉市分隔島重建砍樹 被批亂花錢

嘉義市目前正進行新民路中央分隔島緣石改善工程，市議員蔡文旭與蔡永泉昨天質詢時指出，破損或太低的緣石僅占10％，卻花379...

河樂廣場 2個月展演活動開跑

台南市府因應疫情趨緩和暑假來臨，昨天起在中西區河樂廣場展開為期2個月的展演活動，要帶領大家走進河樂廣場的「前世今生」，市...

影響市地重劃施工 小東工業區2地上物 雲縣強拆

雲林斗南小東工業區去年9月啟動市地重劃施工案，重劃區內有11處地上物必須拆遷，昨天仍有2處地上物因占用公共設施用地未完成...

鹿草秋葵節縣長下廚料理 邀國際交換生現採、大啖秋葵

嘉義縣鹿草鄉為全台秋葵種植面積、產量最大的地方，正值秋葵盛產季節，鹿草鄉農會今天於下潭村秋葵園區舉辦秋葵節展銷活動，邀來...

雲林幸福專車6月23日、24日發限量香包 與乘客同慶端午

新冠肺炎疫情逐漸趨緩，國內已進入後疫情時代，雲林縣幸福專車應景端午節，承辦商永宜遊覽汽車公司特別準備600份香包，將於6...

影／看日環食 黃敏惠：嘉市湧入20萬人次帶4億商機

天文奇景日環食昨天登場，位於環食帶的嘉義擠滿人潮，嘉義市長黃敏惠今天說，保守估計至少有20萬人次來到嘉義市，帶來至少4億...

嘉義市分隔島拆除重建 議員質疑錢未花在刀口上

嘉義市目前正進行新民路中央分隔島緣石改善工程，市議員蔡文旭與蔡永泉今質詢時指出，破損或太低的緣石僅占10％，卻花379萬...

熱門新聞

罷中罷捷後 挺韓人士下月在高雄岡山設「罷琳總部」

北市府「簽准」大巨蛋過最後一關 可望端節連假後復工

全新外來種「番茄潛旋蛾」侵台 番茄園全枯黃

埔里百香果疑種苗出包減產 送檢結果讓果農更氣

獨／大巨蛋有未解題？ 北市都發局：恐要重送台建中心

北捷：民眾進站5分鐘內未搭車離站 可要求退款

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。