影／端午粽香飄 Care Eats送餐車訪視長輩送關懷

外送商機正夯，台南市蓮心園基金會利用外界新捐贈的「Care Eats」送餐機車，今將善心者捐贈的粽子，分送到獨居老人住處，在端午佳節前，除散發粽香，更有滿滿關懷情意。

蓮心園基金會目前提供台南市後壁、東山與白河區等偏區獨居老人送餐服務總共80人，由基金會志工提供餐飲配送服務。基金會執行長甘士照表示，蓮心園這輛Care Eats送餐機車，由台南縣獅子會捐贈給蓮心園社會福利基金會，讓送餐志工們在提供獨居老人服務時，能有好的交通工具。

這次志工兵分四路將便當送到家是送餐人員的日常，除了送餐，關懷訪視更是重點，一聲問候，也是關懷展現。

上午善心粽子，由嘉義縣義竹鄉養殖業者陳大陣與柯岳鐘捐贈420粒粽子，及台南市鹽水區吳英娥捐贈300粒共同發揮愛心，提供給蓮心園啟智中心服務對象與社區獨居老人，落實關懷服務。