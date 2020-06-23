警局長被推薦模範公務員 嘉市議員斥：資料造假

嘉義市議員張榮藏日前在市議會， 針對嘉義市府推薦警察局長張樹德，為嘉義市模範公務人員代表不滿，認為這個做法不公不義，退席抗議後還在臉書貼文，指「推薦事績捏造真相」，直言這讓他非常痛心丶不滿。張樹德表示，他任內對治安交通上做了許多努力，對於議員說法不予置評。

嘉義市政府人事處長蔡錦治表示，市府提報都是依行政院模範公務人員規定，請各局處提報具體事蹟，經過審查後認為張樹德服務年資、事蹟都符合要件，過去這一年在嘉義市服務也有具體貢獻才做推薦，之後會送行政院做初複審。

她說，依照市警局提供資料，過去1年張樹德針對交通的「清道專案」，中山路「科技執法」及推動智慧巡邏箱、嘉義市宮廟自主管理，對嘉義市治安交通管理的確有提升。

張榮藏說，若當選全國模範公務人員，不僅可以獲得表揚，還可獲得總統召見，這是公務人員最高榮譽，但他參看了2019天下雜誌和2020遠見雜誌的民調，及警政署及其他傳播媒體的相關資料，認為市長黃敏惠日前講，嘉義市治安交通民調都名列前茅說法不實，他甚至認為相關提報資料造假。

張榮藏表示，他找了許久都沒有看到，天下和遠見雜誌有交通評比民調，另經濟日報台灣幸福力調查，嘉義市暴力犯罪在後段班，張樹德去年到嘉義市服務至今不過10個多月，嘉義市許多公務人員都服務幾十年了，條件遠比剛到嘉義市的張樹德好很多，嘉義市府怎麼會推薦他呢？