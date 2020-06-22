嘉縣簽訂電商平台合作備忘錄 縣內業者免上架費

嘉義縣政府今天與宏麗數位創意股份有限公司簽署「愛遊嘉義平台」合作備忘錄，建立電商平台嘉義優鮮專區，並結合嘉義市30間飯店設置智慧型互動機台（KIOSK）遊客只要掃QRcode即可進平台查看嘉義好吃、好玩景點，目前提供嘉義縣業者、店家及小農申請上架免上架費優惠。

嘉義縣政府表示，「愛遊嘉義平台」現階段已整合嘉義市30間飯店，因應多元化遊客需求，導入中、英、日、韓等多國語言服務，從旅遊導入產業鏈，提供嘉義在地遊程體驗、交通資訊、在地美食、特色店家，及最新活動資訊等，民眾也可直接用手機搜尋「愛遊嘉義」透過平台網路訂購嘉義在地商品。

嘉義縣長翁章梁表示，網路迅速發展下宅經濟蓬勃發展，業者與農民如何透過電商平台維持店內的營業額與銷售流量，順利將農特產品、生鮮銷售出去，並減少相關的費用是很重要的課題。

翁章梁說，嘉義縣農業處與網路平台合作推出「愛遊嘉義平台」，提供縣內業者與小農一項新的銷售管道及露出機會，簽訂備忘錄後將提供業者免上架費優惠，僅在商品成功銷售後收取服務費，合作期間也將有額外優惠及行銷宣傳活動，盼藉此帶動嘉義的發展。