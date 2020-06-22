鹿草秋葵節縣長下廚料理 邀國際交換生現採、大啖秋葵

嘉義縣鹿草鄉為全台秋葵種植面積、產量最大的地方，正值秋葵盛產季節，鹿草鄉農會今天於下潭村秋葵園區舉辦秋葵節展銷活動，邀來自全球各地的國際交換生、100多位鹿草國中小畢業生現場體驗採秋葵，並由縣長翁章梁親自示範秋葵料理，直播促銷鹿草秋葵。

翁章梁表示，秋葵盛產期為每年4到9月，秋葵是鹿草鄉重點輔導的高經濟作物，產量占全台80%，營養價值非常高，富含蛋白質及鈣、熱量低，被日本人視為一級保健蔬食，而且生長期很快，葵農清晨4點就下田採收，他以前也用盆栽種過，很好吃，一到盛產就須趕快收成，過了1、2天就不好吃了。

鹿草鄉農會總幹事陳建平表示，鹿草生產秋葵年代久遠，雖是對身體很健康的食物，過去較少推廣，大家不知道怎麼吃，去年首度與國際扶輪社3470地區合作，邀來自美國、巴西、墨西哥、日本等歐洲、亞洲10多位交換生到鹿草進行國際文化體驗，造成熱烈回響，今年續辦，期望將秋葵產業分享給國際朋友。

立委蔡易餘表示，夏天最適合吃秋葵沾醬油配啤酒，清涼舒適是人間美味，而邀請國際學生到鹿草與這裡的學生一同生活，也讓地方有個學習英文的好機會，今年前半年因新冠肺炎，讓鹿草的西瓜節縮小舉辦，現在面對防疫新生活，除了擴大舉辦秋葵節，也希望將秋葵產業及文化在地化、國際化。