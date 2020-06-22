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雲林幸福專車6月23日、24日發限量香包 與乘客同慶端午

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
應景端午節，6/23、6/24雲林縣幸福專車將發送限量香包給乘客。記者陳苡葳／攝影
應景端午節，6/23、6/24雲林縣幸福專車將發送限量香包給乘客。記者陳苡葳／攝影

新冠肺炎疫情逐漸趨緩，國內已進入後疫情時代，雲林縣幸福專車應景端午節，承辦商永宜遊覽汽車公司特別準備600份香包，將於6月23、24日送給搭乘民眾，除鼓勵民眾配合防疫新生活運動，多搭乘大眾運輸工具到戶外走走，也與大家一同慶端午。

業者說，台灣挺過嚴峻的疫情考驗，接下來即將迎接端午佳節，為了讓大家感染歡樂的過節氣氛，特別準備600份香包送給乘客，希望帶給每個人祝福，也傳遞保平安之意。

社會處表示，本年度幸福專車有林內鄉、大埤鄉、古坑鄉、斗六市、北港鎮、元長鄉、莿桐鄉及斗南鎮等8個鄉鎮市，採縣府補助50%經費，有意願承辦的鄉鎮市自籌50%經費方式辦理。

社會處說，幸福專車主要行駛於大眾運輸工具未普及的偏鄉地區，提供民眾接駁至大眾運輸停靠站、醫療院所、市區或政府洽公單位等。採定點上車、不定點下車為原則，完全免費，希望解決交通不便問題。民眾可至雲林縣政府網站查詢搭乘資訊，或向各承辦鄉鎮市公所、永宜遊覽汽車公司05-5326788洽詢。

雲林縣幸福專車準備限量香包送給乘客，希望帶給每個人祝福，也傳遞保平安之意。記者陳苡葳／攝影
雲林縣幸福專車準備限量香包送給乘客，希望帶給每個人祝福，也傳遞保平安之意。記者陳苡葳／攝影

疫情 新冠肺炎 古坑 端午節

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