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張麗善陪老人共餐不怕胖 豬腳雞腿開心吃嚇壞阿婆

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
雲林縣長張麗善今天陪老人共餐，餐盤端上桌，鄰旁阿婆驚訝笑問「吃得了？」，張麗善靦腆笑回「和老人家吃飯超開心，胃口大開！」。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善今天陪老人共餐，餐盤端上桌，鄰旁阿婆驚訝笑問「吃得了？」，張麗善靦腆笑回「和老人家吃飯超開心，胃口大開！」。記者蔡維斌／攝影

停辦多月的雲林長青食堂終全面開放共餐，雲林縣長張麗善今天為虎尾下溪長青食堂揭牌，並陪老人家用餐，豬腳和雞腿，張縣長一樣都沒有少，有人問縣長不怕胖嗎？縣長說和老人家吃飯特別開心，管不了那麼多，吃了再說，引來全場老人笑呵呵

虎尾鎮下溪社區發展協會今起開青食堂，縣長張麗善親往揭牌，並感謝社區發展協會理事長周勝騰等社區志工的付出，終讓共餐得以實現，虎尾鎮丁學忠鎮長、鎮代主席林嘉弘等人應邀共餐。

張麗善說，疫情期間停止共餐，幾個月下來，感覺原本像一家人的社區老人家彼此似乎生疏了，所以共餐情感交流，對老人家而言，不僅吃飽飽，大家像一家人閒話家常，才是共餐最大意義，如今各地長青食堂全面恢復共餐，也重新再找回老人家日常生活的樂趣。

社會處長林文志說，若加上麥寮鄉公所自辦社區共餐，目前全縣共有130處老人共餐據點，其中虎尾鎮有12個長青食堂，下溪社區60位長輩參加共餐，感謝25位食堂志工每天張羅好吃又營養菜餚，讓老人家吃安心。

下溪食堂今天開張，雲林縣長張麗善為老人家打菜，豬腳雞腿魯得香噴噴，魅力無法擋，全場來賓都留下來共餐，張縣長餐盤雞腿、豬腳全都有，鄰旁老人家問「縣長不怕胖？」張麗善笑說，沒想到志工廚藝如此高超，光是魯豬腳就具國宴水準，色香味挑動每個人味蕾，尤其和老人家一起吃飯特別開心，不想那麼多，先吃了再說！

縣長和長輩有說有笑，整盤飯菜吃光光，老人家也歡迎縣長常來陪大家吃飯「好吃又開心」。

雲林恢復老人共餐，虎尾下溪食堂開張，雲林縣長張麗善（右二）親切為老人家打菜。記者蔡維斌／攝影
雲林恢復老人共餐，虎尾下溪食堂開張，雲林縣長張麗善（右二）親切為老人家打菜。記者蔡維斌／攝影

張麗善 疫情 老人共餐

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