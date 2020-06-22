快訊

將任監察院長 陳菊：立院通過後退出民進黨

總統府公布27位監委提名 陳菊任院長、副院長從缺

聽新聞
test
0:00 / 0:00

雲林小東工業區延宕開發40年 未來可望振興斗南發展

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
雲林小東工業區市地重畫工程預定110年7月完工，可望振興斗南整體發展。圖／雲林縣政府提供
雲林小東工業區市地重畫工程預定110年7月完工，可望振興斗南整體發展。圖／雲林縣政府提供

雲林縣斗南交流道特定區計畫於66年納入開發小東工業區，歷經82年、92年兩次通盤檢討市地重畫整體開發，108年7月23日終獲內政部核准辦理市地重畫案，同年9月26日啟動施工案。

地政處長黃凱達表示，小東工業區為縣內工業區開發重點，過去受限巷道狹小不利通行、管線配置混亂、缺乏污水排放設施配套及都市計畫禁限建等因素，多年來呈現低度開發。

黃凱達指出，透過市地重畫整體開發，將可解決無法發照建築及擴廠等問題，並配合公共設施興闢，建構生態永續發展綠色園區，吸引低汙染及無汙染產業與廠商進駐，有效改善工業區投資環境，協助地方產業轉型升級，並創造在地就業機會。

黃凱達說，此案工期共計670日曆天，預定110年7月完工，完工後將有32公頃建築用地，可供乙種工業區、產業專用區及加油站專用區使用。計畫區內也將闢建28米寬綠園道串聯全區，有如重畫區的「黃金扭帶」，除有東臨省道台一線、西可接至國道1號等交通優勢，未來可望提升沿線土地價值與工商業活動，吸引外地人口定居，振興斗南整體發展。

雲林小東工業區東臨省道台一線，西可接至國道一號，市地重畫工程將提升沿線土地價值與工商業活動，未來發展指日可待。圖／雲林縣政府提供
雲林小東工業區東臨省道台一線，西可接至國道一號，市地重畫工程將提升沿線土地價值與工商業活動，未來發展指日可待。圖／雲林縣政府提供

建築 加油站 重畫區

延伸閱讀

影響小東工業區市地重畫工程 雲林縣府今拆除2處地上物

超商預購「振興三倍券」時間出爐！首波預訂只有七天

高球／六年振興計畫辦公聽會 徐薇淩為選手發聲

拚振興鬆綁禁奢令一年 蘇貞昌：政府不能置外

相關新聞

鹿草秋葵節縣長下廚料理 邀國際交換生現採、大啖秋葵

嘉義縣鹿草鄉為全台秋葵種植面積、產量最大的地方，正值秋葵盛產季節，鹿草鄉農會今天於下潭村秋葵園區舉辦秋葵節展銷活動，邀來...

雲林幸福專車6月23日、24日發限量香包 與乘客同慶端午

新冠肺炎疫情逐漸趨緩，國內已進入後疫情時代，雲林縣幸福專車應景端午節，承辦商永宜遊覽汽車公司特別準備600份香包，將於6...

張麗善陪老人共餐不怕胖 豬腳雞腿開心吃嚇壞阿婆

停辦多月的雲林長青食堂終全面開放共餐，雲林縣長張麗善今天為虎尾下溪長青食堂揭牌，並陪老人家用餐，豬腳和雞腿，張縣長一樣都...

雲林小東工業區延宕開發40年 未來可望振興斗南發展

雲林縣斗南交流道特定區計畫於66年納入開發小東工業區，歷經82年、92年兩次通盤檢討市地重畫整體開發，108年7月23日...

影響小東工業區市地重畫工程 雲林縣府今拆除2處地上物

雲林斗南小東工業區於去年9月26日啟動市地重畫施工案，有11處地上物因占用公共設施用地，地主必須主動拆遷，目前縣府除已完...

影／看日環食 黃敏惠：嘉市湧入20萬人次帶4億商機

天文奇景日環食昨天登場，位於環食帶的嘉義擠滿人潮，嘉義市長黃敏惠今天說，保守估計至少有20萬人次來到嘉義市，帶來至少4億...

嘉義市分隔島拆除重建 議員質疑錢未花在刀口上

嘉義市目前正進行新民路中央分隔島緣石改善工程，市議員蔡文旭與蔡永泉今質詢時指出，破損或太低的緣石僅占10％，卻花379萬...

衛福部台南醫院秒殺減重班 即日起開放報名

每次開課都被秒殺的衛生福利部台南醫院減重班，在疫情期間無法開課，延到7月中，醫院提醒這次名額30人，想參加即日起手刀報名...

台南開基玉皇宮行善不落人後 贈1萬5千顆住警器助弱勢

台南市北區開基玉皇宮為回饋社會，今天捐贈價值近360萬元共1萬5千顆住警器，350萬元小型水箱車給台南市消防局，開基玉...

「財神粽」呷平安又開運 4000顆送雲林弱勢家庭

國內財神祖廟的北港武德宮和行政院雲嘉南聯合服務中心合辦五五粽愛香，捐贈四千顆由財神爺加持過的「平安粽」給雲林家扶中心，不...

端午連假預期大量車潮將湧入 白河警未雨綢繆因應

4天端午連假本周四展開，正逢台南白河蓮花季，因應可能湧入龐大車流，白河警分局均規劃交通崗及機動巡邏維持交通順暢，希望讓遊...

捐血當紓壓 暖心警察25年捐逾1500次不中輟

「捐血（血小板）當紓壓？沒錯！」台南市白河警分局東河派出所警員陳境杉，從17歲開始捐血，18歲改捐血小板，迄今累計超過1...

熱門新聞

IKEA桃園店關店倒數搶購 「沙魚公車站」打卡至7月8日

金門振興經濟推「雙倍券」 草案提早曝光網路熱議

馬祖梅花鹿聖地傳鹿隻遭「滅口」 縣府急喊誤會

端午連假預期大量車潮將湧入 白河警未雨綢繆因應

基隆警察局長林炎田新上任 曾是北市最年輕派出所主管

汐止社區住戶憂回填恐「歪樓」 建商稱安全堅持動工

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。