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雲林小東工業區延宕開發40年 未來可望振興斗南發展
雲林縣斗南交流道特定區計畫於66年納入開發小東工業區，歷經82年、92年兩次通盤檢討市地重畫整體開發，108年7月23日終獲內政部核准辦理市地重畫案，同年9月26日啟動施工案。
地政處長黃凱達表示，小東工業區為縣內工業區開發重點，過去受限巷道狹小不利通行、管線配置混亂、缺乏污水排放設施配套及都市計畫禁限建等因素，多年來呈現低度開發。
黃凱達指出，透過市地重畫整體開發，將可解決無法發照建築及擴廠等問題，並配合公共設施興闢，建構生態永續發展綠色園區，吸引低汙染及無汙染產業與廠商進駐，有效改善工業區投資環境，協助地方產業轉型升級，並創造在地就業機會。
黃凱達說，此案工期共計670日曆天，預定110年7月完工，完工後將有32公頃建築用地，可供乙種工業區、產業專用區及加油站專用區使用。計畫區內也將闢建28米寬綠園道串聯全區，有如重畫區的「黃金扭帶」，除有東臨省道台一線、西可接至國道1號等交通優勢，未來可望提升沿線土地價值與工商業活動，吸引外地人口定居，振興斗南整體發展。
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