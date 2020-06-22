影響小東工業區市地重畫工程 雲林縣府今拆除2處地上物

雲林斗南小東工業區於去年9月26日啟動市地重畫施工案，有11處地上物因占用公共設施用地，地主必須主動拆遷，目前縣府除已完成所有地上物補償作業，至6月21日止仍有2處未拆。地政處長黃凱達表示，依市地重畫辦法第38條第1項內容規定，未拆除的地上物因已多次函文通知相關所有權人，須在期限內拆遷，並祭出數次拆遷寬限決議未果，今天上午即依法強制拆除。

地政處表示，雲林縣斗南交流道特定區計畫於66年納入開發小東工業區，歷經82年、92年兩次通盤檢討市地重畫整體開發，108年7月23日終獲內政部核准辦理市地重畫案，同年9月26日啟動施工案。

黃凱達指出，2處未拆除地上物的地主，其中一案已於去年12月5日及今年4月21日領竣建物改良物、農林作物、機械搬遷及人口遷移等補償費，另案因地主及承租人雙方涉及私權爭議，尚未領取補償費，該費用已於5月22日函知存入國庫保管專戶，並依據市地重畫實施辦法第53條之1第3項規定，視同補償或領取完竣。