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影響小東工業區市地重畫工程 雲林縣府今拆除2處地上物

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
雲林縣地政處表示，縣府多次通知相關所有權人於期限內拆除地上物，也與地主溝通協調過，但仍未見作為。今天依法辦理第一次代履行強制執行作業。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣地政處表示，縣府多次通知相關所有權人於期限內拆除地上物，也與地主溝通協調過，但仍未見作為。今天依法辦理第一次代履行強制執行作業。記者陳苡葳／翻攝

雲林斗南小東工業區於去年9月26日啟動市地重畫施工案，有11處地上物因占用公共設施用地，地主必須主動拆遷，目前縣府除已完成所有地上物補償作業，至6月21日止仍有2處未拆。地政處長黃凱達表示，依市地重畫辦法第38條第1項內容規定，未拆除的地上物因已多次函文通知相關所有權人，須在期限內拆遷，並祭出數次拆遷寬限決議未果，今天上午即依法強制拆除。

地政處表示，雲林縣斗南交流道特定區計畫於66年納入開發小東工業區，歷經82年、92年兩次通盤檢討市地重畫整體開發，108年7月23日終獲內政部核准辦理市地重畫案，同年9月26日啟動施工案。

黃凱達指出，2處未拆除地上物的地主，其中一案已於去年12月5日及今年4月21日領竣建物改良物、農林作物、機械搬遷及人口遷移等補償費，另案因地主及承租人雙方涉及私權爭議，尚未領取補償費，該費用已於5月22日函知存入國庫保管專戶，並依據市地重畫實施辦法第53條之1第3項規定，視同補償或領取完竣。

地政處表示，縣府已多次通知相關所有權人，也與地主溝通協調過，但仍未見2處地上物拆遷。為能讓重畫區後續工程如期完工，今天依據行政執行法第27條規定，辦理第一次代履行強制執行作業。

雲林斗南小東工業區重畫區內有2處地上物逾期未拆，縣地政處今天依法拆除。記者陳苡葳／翻攝
雲林斗南小東工業區重畫區內有2處地上物逾期未拆，縣地政處今天依法拆除。記者陳苡葳／翻攝

重畫區 承租人 內政部

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