影／看日環食 黃敏惠：嘉市湧入20萬人次帶4億商機

天文奇景日環食昨天登場，位於環食帶的嘉義擠滿人潮，嘉義市長黃敏惠今天說，保守估計至少有20萬人次來到嘉義市，帶來至少4億商機，許多市民都說，第一次看到嘉義市塞車塞得這麼嚴重，但看到「上帝的金戒指」，帶回滿滿的記憶。

嘉義市飯店昨天幾乎全滿，住宿率破九成，觀測主場北香湖公園昨天也一次湧入上萬人，有些人一早就從外縣市出發，沿路塞車才進到嘉義市。

黃敏惠說，日環食不僅是一個熱鬧活動，更重要的是教育宣導，一年多來舉辦兩百多個宣導活動，讓大家紛紛把親友找回來，重視教育的人也會注意，大家一起在天文上緊密結合，看到嘉義市的能量。

黃敏惠說，有人今天告訴她，嘉義市二十多年來第一次看到塞車塞得這麼嚴重，從北港路要上高速公路交流道，居然花了一個多小時，大概到晚上10點多才比較順暢，雖然對外地遊客塞車感到很抱歉，但大家都塞得很歡喜，「很怕塞車，但更怕不塞車」。

端午連假即將到來，黃敏惠說，這次日環食許多人沒有吃到雞肉飯等小吃，連高鐵的商店都賣光，希望再把握端午廉價來嘉義市玩，還有很多好吃好玩的待大家發掘，就像柯文哲市長團隊來嘉義後，都直說嘉義有好多熱情、能量和故事。