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嘉義市分隔島拆除重建 議員質疑錢未花在刀口上

聯合報 / 記者李承穎／嘉義市即時報導
嘉義市府目前進行新民路分隔島緣石改善工程。圖／嘉義市議員蔡文旭提供
嘉義市府目前進行新民路分隔島緣石改善工程。圖／嘉義市議員蔡文旭提供

嘉義市目前正進行新民路中央分隔島緣石改善工程，市議員蔡文旭與蔡永泉今質詢時指出，破損或太低的緣石僅占10％，卻花379萬拆除重建分隔島，還刨除20多年的黃金榕木，錢沒花在刀口上。市府工務處長郭拱原說，因分隔島高度不足，造成下雨天時島上泥土流到路面，有行車安全疑慮才拆除。

該工程總長1110公尺，改善新民路從民族路到重慶路段，蔡文旭說，分隔島緣石破損或高度太低的比率很低，難道不能做局部修補即可？若要拆除重建，吳鳳南路段破損更嚴重，可能超過20座分隔島，市府又打算花多少錢重建。

蔡文旭說，分隔島上的黃金榕都刨除，即便無法保留也應改將它們移植到公園、學校或樹木銀行。市府常常呼籲要愛物惜物，鼓勵種樹，工務處刨樹做法根本反其道而行。

蔡永泉指出，當初花了不少人民的納稅錢栽種分隔島的灌木，活得青翠鮮綠，沒落葉枯死，竟被怪手連根挖除，民眾看到此慘狀，於心不忍，也認為市府怎可以這樣濫花人民納稅錢。

郭拱原指出，新民路分隔島高度多在10到20多公分，但標準是要35公分，才造成雨天時島上泥土流至地面，要改善高度不足，很難每座島局部修補，因此才拆除重建。

市府建設處長陳光興說，因分隔島兩旁都是大樓，造成黃金榕無法行光合作用嚴重老化，還有病蟲害，即便移植他處也不美觀，才會選擇刨除，未來新建分隔島後，會改善土壤，並種新的長紅木，改善市容。

嘉義市府目前進行新民路分隔島緣石改善工程。圖／嘉義市議員蔡文旭提供
嘉義市府目前進行新民路分隔島緣石改善工程。圖／嘉義市議員蔡文旭提供
嘉義市府目前進行新民路分隔島緣石改善工程。圖／嘉義市議員蔡文旭提供
嘉義市府目前進行新民路分隔島緣石改善工程。圖／嘉義市議員蔡文旭提供

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