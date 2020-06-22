衛福部台南醫院秒殺減重班 即日起開放報名
每次開課都被秒殺的衛生福利部台南醫院減重班，在疫情期間無法開課，延到7月中，醫院提醒這次名額30人，想參加即日起手刀報名。
醫院表示，防疫期間宅在家裡，躺在家中追劇，民眾只能當沙發馬鈴薯，零食一口接一口，加上活動量減少，體重直線上升，心理壓力越來越大，可能打亂原有的生活節奏，如今疫情和緩，是時候重新安排新生活。
衛生福利部台南醫院暑期成人減重班，將於7月16日起，每周四下午2點到4點為期2個月，由營養師主辦，邀請物理治療師、中醫師、臨床心理師及有氧韻律老師，提供各領域專業的指導，希望能教導民眾正確的減肥方法，培養良好的飲食習慣，不僅是防疫超前部署，體重亦須超前部署，讓學員重拾健康與自信。
即日起開始報名，招生30名額滿為止，報名專線06-2200055轉7201(營養科)，上課日期為7月16日起，每周四下午2點到4點，共10堂課，費用1500元。名額有限，報名從速！
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