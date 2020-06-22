「財神粽」呷平安又開運 4000顆送雲林弱勢家庭

國內財神祖廟的北港武德宮和行政院雲嘉南聯合服務中心合辦五五粽愛香，捐贈四千顆由財神爺加持過的「平安粽」給雲林家扶中心，不但吃平安還祈求保佑開運，最特別的是這些愛心粽也由越南媽媽參與，跨國粽香傳愛，更顯芬芳。

這項愛心粽是由婦雲林幼協會與行政院雲嘉南區聯合服務中心、北港武德宮、雲林縣法主慈善關懷協會、雲林越南同鄉權益協進會、北港金順豐媽祖慈善會共同主辦，四千顆「發財平安粽」送給夜光天使與雲林家扶中心弱勢家庭，希望大家吃平安發大財。

武德宮秘書長蘇建華說，這項由縣議員蔡岳儒發起的愛心粽已13年，武德宮也熱烈參與，每年都將武財神的慈悲心，借由愛心粽傳達給經濟弱勢的家庭，今年的平安粽加上武財神的加持，希望讓大家都能平安開運，尤其今年新住民參與，溫情加分。

蔡岳儒說，往年都由志工媽媽包愛心粽，今年疫情緣故，改用採買方式。同時也由參與單位協助發送給全縣夜光天使班及受扶助家庭，感謝所有參與者用心良苦。

越南同鄉權益協進會理事長陳觀嬌說，今年特別帶來越南同鄉姊妹親手包的粽子，當初她們來台獲得大家的幫助，如今已有能力回饋社會，借由粽香傳愛，為社會盡一份心力，新住民家庭也將舉辦婆媳包粽子賽，還有捲24公尺長的越南春捲，歡迎共襄盛舉。