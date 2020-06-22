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端午連假預期大量車潮將湧入 白河警未雨綢繆因應

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
端午連假將至，預期大量車潮將湧入， 白河警未雨綢繆因應，讓遊客平安出遊。記者謝進盛／翻攝
端午連假將至，預期大量車潮將湧入， 白河警未雨綢繆因應，讓遊客平安出遊。記者謝進盛／翻攝

4天端午連假本周四展開，正逢台南白河蓮花季，因應可能湧入龐大車流，白河警分局均規劃交通崗及機動巡邏維持交通順暢，希望讓遊客快樂又平安的旅程。

白河分局表示，25至28日端午節連假，因疫情趨緩，配合防疫指揮中心防疫新生活運動，預估國內旅遊人潮會較往年多，轄內關仔嶺溫泉區、水火同源風景區、菁寮老街、大仙寺、碧雲寺、崁頂福安宮、孚佑宮等熱門景點以及正值盛開的白河蓮花，將是旅遊熱門景點。

為此，警方均有規劃交通崗及機動巡邏維持交通順暢，呼籲前來白河地區景點旅遊的民眾，如從國道1號行經市道172線進入白河地區，因市道172線正在進行道路拓寬工程，務必減速慢行。

另從國道3號下白河交流道車輛，警方將會配合高公局視車流交通狀況，採取適度匝道儀控管制措施。

警方也呼籲民眾出遊可多利用國道3號暫時收費時段(6月25日至27日，每日0-5時暫停收費及6月28日，0-10時暫停收費)上路，避開塞車人潮。也提醒用路人如要開車出門，請務必做好車況檢查，並妥善規劃行程確認行車路線，切勿疲勞駕駛。

端午連假將至，預期大量車潮將湧入， 白河警未雨綢繆因應，讓遊客平安出遊。記者謝進盛／翻攝
端午連假將至，預期大量車潮將湧入， 白河警未雨綢繆因應，讓遊客平安出遊。記者謝進盛／翻攝

白河 國道 連假

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