日環食牽線促成 北、嘉首次巿政交流

嘉義巿長黃敏惠透過日環食天文奇景的機緣，今天邀請台北市長柯文哲率領市府團隊到嘉義市進行首次市政交流；柯文哲說，嘉義市對長者照顧及文資的保存很用心，值得學習。

嘉義巿與台北巿政府今天下午在鈺通大飯店舉行市政交流，兩城市的教育、文化、都巿發展進行巿政簡報，互為取經，黃敏惠、柯文哲也互贈特色伴手禮，期望未來雙方合作因這次日環食天文奇景牽線，可以更加升溫與緊密。

黃敏惠表示，嘉義巿與台北市立天文館長期有天文交流，這次因為日環食主場在嘉義市，促成台北市政府首度來到嘉義巿交流。巿府團隊為了這次參訪交流做了最好的準備，讓台北市府團隊從下高鐵後排滿參訪行程，這就是嘉義人的在地熱情。

柯文哲指出，參訪嘉義市樂齡健康訓練場、嘉義製材所等場所，覺得嘉義巿對長者的照顧、文化與古蹟的保存都相當用心，值得借鏡，且嘉義市有很多地方很好玩，雞肉飯也很好吃。

柯文哲今天參訪行程包括搭乘阿里山林業鐵路小火車，他說，這是第1次搭乘森林小火車，以前妻子陳佩琪帶著小孩搭乘小火車遊玩，自己還沒有跟她去過。

嘉義市政府表示，目前與台北市政府交流合作部分，包括台北酷課雲4.0親師生學習整合平台與嘉義巿已簽署合作備忘錄；台北市與嘉義市文化局合辦音樂劇－我是油彩的化身，預計於明年228期間於台北城市舞台演出、明年3月6日、7日在嘉義市文化局表演廳演出。