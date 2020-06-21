北部天文迷留宿雲林水林 只為補捉日環食

今天在雲林縣水燦林國小登場的日環食觀測活動，愈接近觀測時間人潮愈多，主辦單位估計有數千位民眾參與，除此之外也吸引不少天文迷帶著專用的觀測「大砲」補捉難得一見的天文奇景。

愈靠近下午16時13分觀測時間，現場氣氛愈高漲，數千位民眾屏氣凝神倒數計時「5、4、3、2、1」天空暗下來後，全景的日環食即出現在眼前。

「日環食很美！覺得很值得！這也是第一次到水林，感覺滿好玩的。」從北部下來的遊客，昨天特地先到雲林住一晚，只為補捉日環食奇景，且為了這次活動，還砸一萬元買一組觀測鏡及太陽濾片，「因爲才能濾掉太陽紫外線及其他光線，看到最完整的日環食。」

愛好攝影的李怡潔，今天跟友人從新竹南下，本預計到嘉義拍攝日環食，但因為路上遇天候不佳影響，「誤打誤撞」來到水燦林國小。李怡潔說，因喜歡攝影，所以稍有涉略天文知識，這次她利用2片未洗過的底片，並重疊在一起，即可有效濾光，再透過單眼相機拍攝日環食。